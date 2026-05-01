陸反腐新規上路！民企員工受賄 與公職人員「同罪同罰」

時序進入5月，中國大陸有一批新法規上路，其中包括「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）聯合發布的反腐新規，規定民營企業員工與公職人員腐敗「同罪同罰」，入罪門檻也從6萬元人民幣（單位下同，約新台幣27.7萬元）降低至3萬元（約新台幣13.9萬元），加強對民企內部腐敗的懲治力度。

澎湃新聞報導，大陸最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布的《關於辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋（二）》自5月1日起施行。

大公報指出，此次新規最核心變化，是非國家工作人員與國家工作人員貪腐罪名全面對標。非國家工作人員受賄罪、職務侵占罪、挪用資金罪、對非國家工作人員行賄罪，其定罪量刑，標準直接參照國家工作人員的受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、行賄罪執行，並取消舊標準中倍數折算規則。

另外，非國家工作人員受賄行賄入罪門檻大幅降低。從數額看，以非國家工作人員受賄罪和職務侵占罪為例，「數額較大」的入罪起點從原來的6萬元（單位人民幣，下同）降至3萬元；「數額巨大」的門檻從100萬元降至20萬元；並新增「數額特別巨大」量刑檔次，標準定為300萬元以上。

這意味著，大陸的民企員工收受回扣，或侵占公司財產，只要累計金額達到3萬元，即可被追究刑事責任，面臨3年以下有期徒刑或拘役。

新規雖號稱「同罪同罰」，但在最高刑上仍保有差異。民企人員貪腐最高刑為無期徒刑，而公職人員貪污受賄罪最高可判死刑。報導認為，其法理依據是公職人員若貪腐，侵犯的是公共權力與國家公信力；而民企人員若貪腐，主要侵犯的是私有財產權。

廣東風采新紀元律師事務所主任賀國帥指出，新規是大陸反腐敗法治建設的重要舉措，核心是消除「公私有別」，落實平等保護原則，並填補了此前民企腐敗刑法規制的真空，改變了部分企業「報案難、立案難」的困境。