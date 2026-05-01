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北京香山論壇先導會7至9日舉行

中央社／ 台北1日電

中國國防部新聞發言人張曉剛昨天在國防部例行記者會表示，2026年北京香山論壇先導會將於5月7至9日舉行，邀請30多個國家和國際組織的120多名防務官員、專家學者及媒體代表參會。

據中國國防部官網，張曉剛表示，會議以「全球安全治理：挑戰與出路」為主題，涵蓋「國際秩序與國際法治」「亞太安全新挑戰」「新興技術軍事應用風險管控」等議題，安排「國際論壇在全球安全治理中的作用——北京香山論壇20週年紀念特別專題交流」活動。

中國國防部表示，北京香山論壇先導會作為主論壇的重要前瞻性活動，由中國軍事科學學會和中國國際戰略學會主辦，致力於搭建開放、包容、平等的國際安全對話平台，透過多邊研討與深度對話，為完善全球安全治理、推動構建更加公正合理的國際秩序貢獻智慧。

會議 國防部 亞太

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