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日學者：川習不排除訂「台灣密約」

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
川習會預定下月登場。圖為2025年10月在南韓釜山舉行川習會。（美聯社） （美聯社）
川習會預定下月登場。圖為2025年10月在南韓釜山舉行川習會。（美聯社） （美聯社）

美國總統川普五月中訪問北京，哈佛大學費正清中國研究中心前客座研究員峯村健司表示，去年他赴華府交流時，美政府官員曾提「政權內部作為參考」的塔夫脫—桂協定（Taft–Katsura Agreement）。峯村認為，未來美中領袖會談，除了公開的協議文件外，不排除另有類似的「台灣密約」。若川普承諾「有事不軍事介入」，可能加速中國推進統一台灣行動。

現為佳能全球戰略研究所高級研究員兼中國研究中心主任的峯村在日經商業撰文指出，塔夫脫—桂協定是一九○五年日俄戰爭期間，日本首相桂太郎與美國老羅斯福總統的特使、時任陸軍部長塔夫脫之間達成。內容是日本承認美國對菲律賓的統治，美方承認日本對朝鮮半島的支配，日本隨後據此推動併吞韓國。當時沒有公開，屬於祕密協定。

峯村表示，去年五月他在華府與兩名政府官員交流時，對方提到塔夫脫—桂協定。一九七○年代美中建交談判時，就曾存在與台灣有關的未公開安排。

他根據與美方官員的討論，推估川普政府可能尋求的交換條件：第一是縮減對中貿易逆差，若中方承諾大規模採購美國商品，川普用「台灣牌」誘因將大幅提高。

第二，格陵蘭或巴拿馬運河，若中國默許美國在這些戰略據點的控制權作為交換，美方可能承認中國併吞台灣。第三，朝鮮半島。中國容許美軍在朝鮮半島行動，美方在台灣議題上讓步。這類交換條件雖屬極端，但不能完全排除。

此外，習近平還有另一張牌，就是伊朗局勢的調停角色。峯村認為，伊朗局勢進一步強化中國在領袖會談中的優勢地位。

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