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美防長：尋求與中國和平 不改變台灣現狀

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國防部長赫塞斯（中）4月29日出席眾議院聽證會，他在書面證詞表示川普政府尋求與中國建立穩定和平關係，美國無意改變台灣現狀。（法新社）
美國國防部長赫塞斯（中）4月29日出席眾議院聽證會，他在書面證詞表示川普政府尋求與中國建立穩定和平關係，美國無意改變台灣現狀。（法新社）

美國國防部長赫塞斯四月廿九日出席聯邦眾院聽證會，他透過書面報告表示，川普政府尋求與中國建立穩定和平的關係，並表示美國無意改變台灣現狀

美國眾議院軍事委員會四月廿九日針對二○二七年度國防預算舉行聽證會，邀赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩等人出席。

赫塞斯在書面報告中指出，除了保護美國本土，國防部的第二項重點工作就是在印太地區嚇阻中國，並表示美國的嚇阻政策是採取「實力謀和平」，而非對立。

赫塞斯指出，在美國總統川普領導下，美中關係比過去多年來更好、更強健，川普政府尋求與中國建立穩定和平、公平貿易和相互尊重關係。

赫塞斯說，國防部也採取同樣的方式，以消除和降低衝突為目標，開放與中國人民解放軍展開更廣泛的軍事對話；赫塞斯說，數個月前美國已與解放軍對口在馬來西亞舉行的東協峰會中打下基礎，這方面工作還在持續進行。

赫塞斯說，在印太地區嚇阻中國是建立在有彈性的現實主義之上，不是要尋求稱霸，而是平衡的關係；這種權力平衡將讓所有國家在印太地區享有和平，讓貿易得以自由、公平流通，讓大家共同繁榮，彼此利益都能獲得尊重。

赫塞斯表示，美國會維持強勢但非對立的戰略位置，美國不會試圖扼殺中國成長，也不會企圖稱霸或羞辱中國；赫塞斯說，美國也不會嘗試改變台灣現狀。

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