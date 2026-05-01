退役少校登共艦喊「祖國強大」 陸委會要查

我退役海軍少校呂禮詩日前登上中共軍艦，並稱讚「祖國強大」，陸委會決定開鍘。陸委會副主委梁文傑昨天表示，其行為有違反兩岸條例第三十三條之一，即與中共黨政軍有合作行為之虞，將會同相關機關加以調查，也將約談呂禮詩。

現行兩岸條例第九條之三僅規範少將以上退役軍官，不得有妨礙國家尊嚴的行為，否則可剝奪退休俸，呂因此不適用。梁文傑昨天在例行記者會上表示，目前沒有規定到將官以下的退休軍官，但政府去年底已對此提出修法，現在還卡在立法院，沒有付委審查。「希望這次事件能獲得朝野支持，這樣的行為應該要有懲處」。

梁文傑說，即使兩岸條例第九條之三還沒有規範到校級軍官，但兩岸條例第三十三條之一有規定，禁止任何國人、團體或組織和中共黨政軍機構有合作行為，「在我們看來，呂禮詩的行為確實有構成合作行為之虞，並非單純言論自由問題，將會同相關單位加以調查」。

他說，調查過程中會請呂禮詩說明，也有會有一些旁證。如果有對價關係，就不只是兩岸條例的事情，還牽涉到其他法律的問題，會進一步釐清。他強調，「合作行為」是不管任何個人、組織、團體都可以規範得到。

大陸國防部發言人張曉剛昨天也就此回應，民進黨當局見不得兩岸同胞走近走親，在他們看來什麼都是統戰，但不管他們怎麼阻撓，也都是枉費心機。