澳洲外長：陸同意在航空燃油合作

澳洲外長黃英賢到訪北京，四月廿九日分別和大陸外長王毅與大陸國家副主席韓正會見。王毅在與黃英賢舉行第八輪「中澳外交與戰略對話」時指出，維護台灣和平穩定的關鍵在於堅決反對台獨，黃英賢則表示堅持一個中國政策。此外，黃英賢透露，大陸已同意與澳洲企業就飛機燃油出口合作。

據大陸外交部消息，王毅向黃英賢表示，雙方要保持高層交往，擴大合作領域，不斷為兩國關係增添積極因素。他並強調大陸與太平洋島國的友好合作不針對第三方，澳方應客觀理性看待。

王毅並「深入闡述了中方在台灣問題上的立場」，強調絕不允許任何人把台灣從中國分裂出去。維護台灣和平穩定的關鍵在於堅決反對台獨。陸方通稿另指出黃英賢表示，澳方堅持一個中國政策，不支持台獨，希望台灣問題得到和平解決。密切經貿等各領域合作符合雙方共同利益。澳方不排斥任何國家為島國發展開展合作。

另據法新社報導，黃英賢同日與韓正會面時表達了澳中能源合作的重要性，並指荷莫茲海峽的封鎖令印太地區的煉油廠受嚴重影響。黃英賢呼籲北京在貿易方面向澳洲提供更大的互惠，並強調澳洲對中國穩定供應原料和食品的同時，也應獲得北京在汽油、煤油和肥料方面的穩定輸出。

澳洲外交部官網則指出，黃英賢提到，非常高興艾班尼斯總理和李強總理四月同意加強在能源安全上的合作與溝通，感謝大陸政府為澳洲企業在航空燃油方面進行合作提供便利。

黃英賢當晚在北京召開記者會說，大陸已同意與澳洲企業就飛機燃油出口合作，但未透露更多細節。路透指，這表明大陸可能會放鬆因伊朗戰爭造成的供應中斷而實施的出口限制。

黃英賢稱，此行目的是敦促大陸提供相關燃料，也認為大陸目前的決定只是第一步。澳洲廣播公司報導，澳洲約三成航空燃油來自大陸，因伊朗戰事僵局，此供應變得愈發關鍵。英國金融時報指，大陸大型國有石油公司已申請獲得五月出口燃油的許可。