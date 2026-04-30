與美國務卿魯比歐通話 王毅：台灣問題是中美關係的最大風險點

中共政治局委員兼外長王毅4月30日與美國國務卿魯比歐通話，他強調雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程。他並指出，台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。

據新華社30日晚間消息，王毅當日同美國國務卿魯比歐通電話。王毅表示，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。在大陸國家主席習近平和美國總統川普戰略引領下，中美關係總體保持了穩定。這符合兩國人民根本利益，也符合國際社會普遍期待。

他喊話，雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

王毅強調，「台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平作出應盡努力」。

消息提到，魯比歐表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心。雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動積累成果，尋求美中關係的戰略穩定。雙方還就中東局勢等交換了意見。

稍早大陸方面已經披露中共政治局委員兼大陸國務院副總理何立峰已與美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾視訊通話。