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何立峰與貝森特、葛里爾視訊 就「進一步解決經貿問題」交流

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸副總理何立峰4月30日跟美國財政部長貝森特視訊通話。圖為貝森特（左）去年5月在瑞士日內瓦，與何立峰（右）會面。（路透）
大陸副總理何立峰4月30日跟美國財政部長貝森特視訊通話。圖為貝森特（左）去年5月在瑞士日內瓦，與何立峰（右）會面。（路透）

美國總統川普5月中旬即將訪問大陸前，大陸國務院副總理何立峰今日與美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話，陸方通稿指出，雙方就進一步妥善解決彼此關注的經貿問題和拓展務實合作，進行了坦誠、深入、建設性的交流。大陸就近期美對大陸經貿限制措施表達嚴正關切。

據央視新聞，4月30日晚間，中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話，雙方圍繞落實好中美兩國元首釜山會晤和歷次通話重要共識，「就進一步妥善解決彼此關注的經貿問題和拓展務實合作，進行了坦誠、深入、建設性的交流」。

消息並未指出，雙方具體針對哪些議題、哪些領域進行了溝通、以及是否達成具體共識。

同時，消息還提到，大陸方面就近期美對大陸經貿限制措施表達嚴正關切。雙方同意繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、管控分歧、加強合作，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

美國 川普 何立峰 貝森特 葛里爾

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