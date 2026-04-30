台團遊甘肅翻車但陸方未回覆通報 陸委會：赴陸「橙色警示」原因所在

近日台灣旅行團在甘肅發生翻車意外，造成1人死亡、12人輕傷。陸委會副主委梁文傑今日表示，事發後，我方依然按慣例通報給大陸海協會，但對方並沒有回覆。他直言，由於陸方連官方消息都不願通報，我方自然無法確保國人在大陸旅遊的安全，這也是政府將大陸旅遊列為「橙色」警戒的原因。

針對甘肅事故，陸方是否有依約主動向我方進行事故通報，梁文傑30日在例行記者會上首先指出，事故發生後，承辦的「喜鴻旅行社」有義務通報與告知觀光署等相關單位，然後我方再透過海基會與當地蘭州、成都台商協會聯絡，研究相關協助事項。

至於雙邊官方通報機制是否啟動？梁文傑表示，「當然我們也按照慣例通報給海協會，但僅止於通報，海協會那邊並沒有回覆，大陸官方也沒有給我們什麼消息。」

至於怎麼確保國人在大陸旅遊的安全，梁文傑坦言，「我們沒有辦法確保」，這正是政府目前將大陸旅遊列為橙色警示的主因。他解釋，因為對方連官方的消息都不跟我們通報，我們自然無法確保」。

梁文傑說，這次事件的處理相對迅速，「我們要謝謝一些台商協會的大力幫忙」。

針對甘肅事故後，陸方是否向台灣官方或是授權機構，進行正式通報？大陸國台辦發言人陳斌華29日表示，眾所周知，由於民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會溝通機制早已停擺，希望民進黨當局停止在這個問題上欺騙台灣民眾。