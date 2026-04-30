駁回金門副縣長赴廈門考察申請 陸委會：配合中共宣傳當然不批准

金門縣政府和議會近期組團前往廈門，考察大陸提出的「新四通」與翔安機場，但副縣長李文良的赴陸申請遭陸委會駁回，最後隨行官員層級一路從副縣長、處長，降至免經中央核可的副處長才成行。陸委會副主委梁文傑今天回應指，中共宣布一項政策後，你要去配合宣傳，當然不會批准。

鄭習會後，陸方發布十項對台措施，其中包括「推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋」，以及「支持金門共用廈門新機場」。

金門縣議會定期會上，有議員提議府會應儘速組團赴廈門，實地了解翔安機場，及新四通與金門未來對接情況，訪陸行程訂於4月27日、28日，縣府隨行官員本由副縣長李文良率隊，但遭陸委會駁回，最後降至十職等以下不需要送陸委會的官員過去。

梁文傑30日下午在例行記者會上說明，金門這個團，是金門縣議會要求縣政府舉辦，申請的名義是考察「新四通」的準備工作。所謂「新四通」，即通水、通電、通氣、通橋，「這個是陸方的名詞、陸方的政策，不是台灣、也不是中央政府的政策。」

他強調，他們要去考察「新四通」的準備工作，來陸委會申請，在我們看來，「這就是中共宣布了一個什麼（政策），然後你去配合宣傳，我們當然不會批准，不然何必審查？」

至於行程包括參觀翔安機場，梁文傑對此表示沒有意見，「翔安機場就在金門的不遠處，要去看一下狀況，無可厚非」。