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亞洲同運會陸籍報名者具解放軍背景？梁文傑：陸方不可能同意來台參賽

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會30日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會30日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

2026亞洲同志運動會4月30日至5月4日在高雄舉辦。高雄市政府運動發展局表示，陸籍選手報名人數從上屆2位數暴增至834人，占總報名人數約1800人的4成6，其中具有大陸解放軍背景的參賽者。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑30日表示，截至目前，陸委會尚未審查任何相關案件；他並指出，即使台灣核發入台文件，這些申請者恐怕也拿不到大陸方面批准來台的文件，「因為他（陸方）不可能同意你（大陸人）去台灣參加同志運動會。」

陸委會30日舉行例行記者會，由梁文傑主持。針對高雄舉辦亞洲同志運動會，部分申請者具解放軍背景，媒體提問，陸委會是否掌握相關情況？作為審查單位之一，陸委會如何判斷大陸籍參賽者資格及背景風險？相關審查標準為何？

梁文傑回應，從頭到尾並沒有任何一件案子送到陸委會手上。他表示，陸委會是最後一關，審查流程是由運動部、高雄市運發局到移民署，再到陸委會。

梁文傑表示，這次本來是有想要促成此事，畢竟在台灣舉辦同志運動會也是一件好事。不過，主辦單位對於大陸人士申請來台的相關流程其實並不熟悉，因此造成很多疏漏，現在時間上已來不及作業。

梁文傑以去年雙北舉辦世壯運為例表示，當時也有不少大陸朋友申請來台，雙北市政府作為邀請單位，一個一個「個案審核」，補件不全的就要求補件，因此也花費很大力氣。但因邀請單位是台北市政府及新北市政府，有比較大的能量處理這些案件及文書作業。

梁文傑指出，這次情況顯然不同，因為亞洲同志運動會雖然辦在高雄市，但主辦單位其實不是高雄市政府，而是台灣同志協會，因此沒有那麼大的能量協助數百名大陸人處理入台文件。

梁文傑並表示，就算台灣核准他們的入台文件，他們應該也拿不到大陸方面批准來台的文件，「因為他不可能同意你去台灣參加同志運動會。」他說，這件事本來是可以促成的，但現在沒有辦法成就，希望下次再辦時，相關單位能夠注意，大陸人來台必須經過個案申請，「每一個我們都會審查，不是像其他外國人這樣買了機票就可以來了。」

至於是否有具解放軍背景人士申請，梁文傑表示，因為沒有看到申請資料，因此不知道所謂解放軍背景到底有或沒有，「所以第一個我要澄清的，我不知道有沒有解放軍背景的人申請。」

梁文傑 陸委會 高雄 解放軍 同志

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