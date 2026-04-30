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李遠稱張凌赫來台「會愛上自由」 梁文傑：他回去後仍會聽中共安排

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
大陸男星張凌赫。圖／新華社資料照
大陸男星張凌赫。圖／新華社資料照

大陸古裝劇「逐玉」近期爆紅，文化部長李遠28日被國民黨立委翁曉玲問到，若「逐玉」男主角張凌赫來台是否可行動自由時表示，張凌赫若來台會愛上台灣，因為他會呼吸到自由的空氣，台灣政府不會限制言論、不會打壓張凌赫。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑30日表示，張凌赫就算來台後，像李遠說的，會愛上自由的台灣，「但是他回去之後中共叫他怎麼做，他還是會怎麼做。」梁文傑並稱，張凌赫只是在演一個勇敢的將軍，但並不是真正像將軍那麼勇敢。

陸委會30日舉行例行記者會，由梁文傑主持。針對張凌赫來台話題，梁文傑表示，因為國民黨立委翁曉玲28日在立法院質詢，相關議題又成為話題，因此再把事情說明一次。

梁文傑指出，他上周已說明，對此事並沒有特別意見。不過，梁文傑建議，中共官方宣傳單位最好還是先把定調明確一點，「各個機關講的不一樣。」他指出，解放軍報旗下的「鈞正平」曾批判張凌赫是「塗脂抹粉」的將軍，但又看到央視似乎在捧他，「這個讓我們搞不太清楚狀況。」

梁文傑續指，如果張凌赫現在來台，到時候會不會又被陸方說成是「民進黨政府利用塗脂抹粉的將軍要詆毀解放軍形象」，這都不好說。他說，因為中共「昨是今非、今是昨非」的事情太多，所以此事還是建議對方各個宣傳口徑先統一一下再說。

另，張凌赫曾在微博上發文稱「中國台灣省」、「台灣從來不是一個國家」等內容。梁文傑表示，「我們其實也不會因為他曾經發過這個，就說他可不可以來，這個不是我們審查的標準。」

梁文傑表示，張凌赫就算來台，就像李遠說的，會愛上自由的台灣，「但是他回去之後中共叫他怎麼做，他還是會怎麼做。」他並稱，張凌赫只是在演一個勇敢的將軍，但並不是真正像將軍那麼勇敢。

梁文傑最後表示，對於這些所謂的交流活動，陸委會基本上都抱持開放、樂見的態度；但這個話題「有點討論得太過分、太過頭」，還是等對方定調以後再說。

陸委會30日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者陳宥菘／攝影
陸委會30日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者陳宥菘／攝影

張凌赫曾在微博上發文稱「中國台灣省」、「台灣從來不是一個國家」等內容。梁文傑表示，「我們其實也不會因為他曾經發過這個，就說他可不可以來，這個不是我們審查的標準。」圖／截自張凌赫微博
張凌赫曾在微博上發文稱「中國台灣省」、「台灣從來不是一個國家」等內容。梁文傑表示，「我們其實也不會因為他曾經發過這個，就說他可不可以來，這個不是我們審查的標準。」圖／截自張凌赫微博

梁文傑 李遠 陸委會 逐玉

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