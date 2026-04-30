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呂禮詩參觀共艦遭陸委會批 陸國防部：在他們看來什麼都是統戰

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國防部發言人張曉剛30日回應呂禮詩被陸委會批評的相關提問。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國防部發言人張曉剛30日回應呂禮詩被陸委會批評的相關提問。（記者廖士鋒／攝影）

日前中共海軍建軍77周年活動時，我退役海軍艦長呂禮詩前往青島登上中共軍艦參觀，不過陸委會認為呂禮詩配合大陸統戰，將研究相關行為是否違法。對此大陸國防部強調，「在他們看來什麼都是統戰」。

在大陸國防部30日下午的記者會上，有大陸媒體提問呂禮詩等台灣同胞在青島參加海軍開放日活動，說「祖國的強大代表台灣的安全，還想看福建艦」，陸委會稱呂禮詩配合大陸統戰，將研究相關行為是否違法。

大陸國防部發言人張曉剛回應指，「今年慶祝人民海軍成立77周年期間，我們組織40多艘現役主戰艦艇在22個城市港口對外開放等活動，50多萬民眾親身感受人民海軍轉型建設成果。特別是台灣同胞赴青島登上祖國戰艦受到廣泛關注，『兩岸一家親、家和萬事興』的旗語引發現場強烈共鳴」。

他表示，民進黨當局見不得兩岸同胞走近走親，在他們看來什麼都是統戰，但不管他們怎麼阻撓，也都是枉費心機。「我們歡迎台灣同胞常回家看看，見證新時代偉大成就，共用民族復興榮耀」。

日前，陸委會表示，前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒。相關人士一再利用解放軍活動挑釁台灣社會民主底限，政府將研究其行為是否違法，另為避免是類灰區行為刻意激化社會對立，陸委會已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。

另有港媒問及賴總統最近在台中的活動中表示，近10年來台灣是越來越安全，國際社會也越來越重視台海問題，台灣已經不僅僅是台灣的問題，「我們後方站一群人」。就此張曉剛強調，「台獨份子無論說什麼都改變不了台灣屬於中國的事實，更改變不了台獨必亡的宿命」。

呂禮詩 陸委會 中共

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