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陸籍生繁星錄取台大卻因「身份」無緣就讀 陸委會：開特例不公平

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
一名在台灣就讀高中的陸籍學生，今年透過繁星推薦錄取台大，但因「隨行身份」問題，根據兩岸條例規定，18歲後就必須離境，無緣就讀。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
一名在台灣就讀高中的陸籍學生，今年透過繁星推薦錄取台大，但因「隨行身份」問題，根據兩岸條例規定，18歲後就必須離境，無緣就讀。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

一名在台灣就讀高中的陸籍學生，今年透過繁星推薦錄取台大，但因「隨行身份」問題，根據兩岸條例規定，18歲後就必須離境，無緣就讀。陸委會副主委梁文傑今天表示，類似案例目前為止都維持一致性的做法，若特別開例將導致不公平。

根據TVBS報導，一名就讀於南投縣高中的大陸籍學生，從小跟著經商的陸籍父母親來台，以隨行資格取得許可證就學，從國小二年級讀到高中，並經由繁星推薦管道考上台大，但根據兩岸條例規定，其成年、也就是18歲後就必須離境，無緣成為台大生。

梁文傑30日下午在例行記者會上表示，我方開放大陸企業來台灣投資後，有陸籍人士反映想把小孩帶來台灣就近照顧，不能放在大陸不管，政府經過一番考慮後同意。這次的事件，就是到了成年18歲後，失去了隨父母到台灣暫居的資格和權利。

梁文傑指出，這名學生18歲以後，不排除可以再以其他名義來台灣，比如用探親的名義，或者看教育部怎麼研究，是發給他學生簽證或者用研修生的身分來台。至於他可不可以上台灣的大學，屬於教育部的權責。

梁文傑說，這個事情已經協調一段時間，過去幾年也有接獲相關案件。但他強調，類似案件到目前為止都維持一致性的做法。「當初政府讓陸籍人士帶未成年子女來台時就已表明，小孩成年之後就必須要離開台灣。」如果政府對個案特別開例，對其他案例並不公平，不然就需要從制度上處理。

教育部表示，此案是「居留許可」不是就學資格問題，該名學生是以父親「投資經營管理」隨行子女身分就讀高中，依規定成年後即喪失居留事由，因此無法在台繼續升學。

至於學生為何能參加「繁星推薦」，教育部解釋，學測及繁星推薦等升學管道，報考資格僅設有學歷限制，如高三在學、高中畢業等，並未禁止外國學生或陸籍學生報考。

教育部長鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪。他說，法令上已經很清楚，「我們真的只能期待他未來有更好的發展。」

陸委會副主委梁文傑30日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑30日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

繁星 台大 陸委會 梁文傑 兩岸條例

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