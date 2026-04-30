快訊

生活逾10年…陸籍生繁星上台大無法就讀 父親：小兒子也在台讀高一

今晚起水氣減少…桃園以北周末高溫飆33度 下周一各地有雨

台史互動再+1！史瓦帝尼特使晉見賴總統 親邀適當時機訪問

聽新聞
0:00 / 0:00

福建開放上海居民赴金馬 梁文傑：金馬衝擊較小、相對可控

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會4月30日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會4月30日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

大陸福建省29日宣布，在福建的上海戶籍居民，可申請簽注赴金門馬祖進行團隊旅遊或自由行。陸委會副主委兼發言人梁文傑30日表示，大陸方面這次說要開放上海居民赴金馬旅遊，「我們沒有什麼特別意見。」他指出，金馬地區環境較封閉，衝擊相對較小，若有不可控因素，在我方看來也比較可以處理；但若涉及陸客赴台灣本島旅遊，仍應透過小兩會（台旅會、海旅會）磋商。

陸委會30日舉行例行記者會，由梁文傑主持。媒體提問，若大陸方面正式宣布福建、上海居民來台自由行時間，我方是否仍可秉持小三通模式相同邏輯應對？也就是陸方居民赴金馬，小三通模式並未限制；若來台灣本島，是否就有限制，或是否可全面受理？

梁文傑回應，對於大陸居民赴金門、馬祖旅遊，我方當初開放小三通金馬遊時，並沒有設定哪一個省分的人才能來，「我們當初在開的時候就沒有設下這樣的條件。」他說，是對岸先說「我要開福建」，後來又說「我要開上海」，那是陸方自己設下的條件；從頭到尾，我方對金馬部分都沒有設條件。

梁文傑指出，金馬地區環境比較封閉，衝擊相對較小，若有不可控因素等，在我方看來比較可以處理。因此，金馬部分在疫情之後，我方就先行開放。

至於為何陸客赴金馬可採小三通模式，但赴台灣本島仍堅持小兩會磋商，梁文傑表示，這是近年兩岸關係變化的結果。疫情之前，對岸對台灣的軍機、軍艦侵擾並不存在；但疫情之後，相關狀況都出現了。在這樣的情況下，我方必須考慮很多因素。

梁文傑表示，尤其對岸經常把旅遊當作政治武器，「養、套、殺」，說斷就斷。他說，大陸對日本前一陣子到現在仍是如此，對韓國也有類似做法；對台灣方面，從農產品到本來在ECFA架構下可免稅的部分石化產品，也出現限縮情形。這些反反覆覆的行為，對我方來說都是必須處理的問題。

梁文傑指出，因此我方希望透過小兩會，就旅遊安全、品質、穩定性、公平性進行討論，「特別我要強調穩定性。」也就是不能今天說開就開、說關就關，讓台灣旅行社或旅遊業者過度投入後，又一下子血本無歸，「這個狀況是我們不願意看到的。」因此，我方仍堅持，台灣本島旅遊部分應透過小兩會來談。

另有媒體提問，上海現在開放旅客赴金馬旅遊，大陸五一長假將至，台灣方面是否已審批任何申請？陸委會此前也希望陸方上海遊金馬政策「說到做到」，如今政策落地，陸委會如何看待？台灣本島今年是否有機會迎來陸客潮？

梁文傑回應，福建公安局和上海公安局是29日才宣布，上海居民可以在福建或上海申請赴台相關簽證，因此應該不會這麼快，文件應該還沒到相關單位手上，「所以目前還沒有任何審批。」

至於台灣本島是否有機會迎來陸客，梁文傑表示，要看對方如何回覆我方。「我們就跟他們說要來談談看，一直沒有回覆，就一直卡在這邊了。」

梁文傑 金門 馬祖 福建 上海 陸委會 陸客

延伸閱讀

上海開放居民赴金馬旅遊 陳世凱：大陸國旅壓力也很大

影／上海開放居民赴金馬旅遊 梁文傑：依規辦理從未設限

上海居民即日起 可通過上海、福建公安機關辦理赴金門馬祖簽注

上海恢復赴金馬旅遊 金門觀光界喊利多：小三通迎關鍵轉機

相關新聞

福建開放上海居民赴金馬 梁文傑：金馬衝擊較小、相對可控

大陸福建省29日宣布，在福建的上海戶籍居民，可申請簽注赴金門、馬祖進行團隊旅遊或自由行。陸委會副主委兼發言人梁文傑30日表示，大陸方面這次說要開放上海居民赴金馬旅遊，「我們沒有什麼特別意見。」他指出.

管碧玲登太平島操演 大陸國防部：剛被國台辦痛批又來蹭熱點

海委會主委管碧玲日前登上南沙太平島主持「南援九號」操演，但遭越南外交部批評是侵犯越南主權的行為，是無效的。就此大陸國防部今天回應重申南沙群島是中國固有領土，也批評「管碧玲這個人剛被國台辦痛批，現在又來

國台辦批民進黨「反中反智反科技」 梁文傑：台灣其實不需要高德地圖

大陸導航APP「高德地圖」近期在台爆紅，因具備3D街景、紅綠燈倒數等功能，引發資安疑慮。大陸國台辦發言人陳斌華29日回應稱，「高德地圖使用的數據並不存在所謂『資訊安全』的風險」，並批評民進黨當局為了謀

近期共軍演訓多、對日將有大動作？陸國防部：不必大驚小怪

中共軍事部門近日在諸多海域都有實彈射擊，還畫設了空中保留區，被認為這預示著中共可能對日本有大動作，對此大陸國防部表示，相關措施「合理合法，公開透明，不必大驚小怪，過度解讀」。

呂禮詩登共艦喊「祖國強大」慘了 陸委會：有合作行為之虞將調查

退役海軍少校呂禮詩日前登上中共軍艦，並稱讚「祖國強大」，陸委會決定開鍘。陸委會副主委梁文傑今天表示，其行為有違反兩岸條例第33條之1，即與中共黨政軍有合作行為之虞，將會同相關機關加以調查，也將約談呂禮

搞權色交易、收受巨額財物 中證監前主席易會滿被「雙開」

大陸官方周四（30日）宣布，中央紀委國家監委對中國證券監督管理委員會前主席易會滿嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。官方通報指，易會滿貫徹落實黨中央關於資本市場的重大決策部署陽奉陰違、推諉卸責，搞迷信

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。