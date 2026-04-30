福建開放上海居民赴金馬 梁文傑：金馬衝擊較小、相對可控

大陸福建省29日宣布，在福建的上海戶籍居民，可申請簽注赴金門、馬祖進行團隊旅遊或自由行。陸委會副主委兼發言人梁文傑30日表示，大陸方面這次說要開放上海居民赴金馬旅遊，「我們沒有什麼特別意見。」他指出，金馬地區環境較封閉，衝擊相對較小，若有不可控因素，在我方看來也比較可以處理；但若涉及陸客赴台灣本島旅遊，仍應透過小兩會（台旅會、海旅會）磋商。

陸委會30日舉行例行記者會，由梁文傑主持。媒體提問，若大陸方面正式宣布福建、上海居民來台自由行時間，我方是否仍可秉持小三通模式相同邏輯應對？也就是陸方居民赴金馬，小三通模式並未限制；若來台灣本島，是否就有限制，或是否可全面受理？

梁文傑回應，對於大陸居民赴金門、馬祖旅遊，我方當初開放小三通金馬遊時，並沒有設定哪一個省分的人才能來，「我們當初在開的時候就沒有設下這樣的條件。」他說，是對岸先說「我要開福建」，後來又說「我要開上海」，那是陸方自己設下的條件；從頭到尾，我方對金馬部分都沒有設條件。

梁文傑指出，金馬地區環境比較封閉，衝擊相對較小，若有不可控因素等，在我方看來比較可以處理。因此，金馬部分在疫情之後，我方就先行開放。

至於為何陸客赴金馬可採小三通模式，但赴台灣本島仍堅持小兩會磋商，梁文傑表示，這是近年兩岸關係變化的結果。疫情之前，對岸對台灣的軍機、軍艦侵擾並不存在；但疫情之後，相關狀況都出現了。在這樣的情況下，我方必須考慮很多因素。

梁文傑表示，尤其對岸經常把旅遊當作政治武器，「養、套、殺」，說斷就斷。他說，大陸對日本前一陣子到現在仍是如此，對韓國也有類似做法；對台灣方面，從農產品到本來在ECFA架構下可免稅的部分石化產品，也出現限縮情形。這些反反覆覆的行為，對我方來說都是必須處理的問題。

梁文傑指出，因此我方希望透過小兩會，就旅遊安全、品質、穩定性、公平性進行討論，「特別我要強調穩定性。」也就是不能今天說開就開、說關就關，讓台灣旅行社或旅遊業者過度投入後，又一下子血本無歸，「這個狀況是我們不願意看到的。」因此，我方仍堅持，台灣本島旅遊部分應透過小兩會來談。

另有媒體提問，上海現在開放旅客赴金馬旅遊，大陸五一長假將至，台灣方面是否已審批任何申請？陸委會此前也希望陸方上海遊金馬政策「說到做到」，如今政策落地，陸委會如何看待？台灣本島今年是否有機會迎來陸客潮？

梁文傑回應，福建公安局和上海公安局是29日才宣布，上海居民可以在福建或上海申請赴台相關簽證，因此應該不會這麼快，文件應該還沒到相關單位手上，「所以目前還沒有任何審批。」

至於台灣本島是否有機會迎來陸客，梁文傑表示，要看對方如何回覆我方。「我們就跟他們說要來談談看，一直沒有回覆，就一直卡在這邊了。」