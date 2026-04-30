近期共軍演訓多、對日將有大動作？陸國防部：不必大驚小怪

中共軍事部門近日在諸多海域都有實彈射擊，還畫設了空中保留區，被認為這預示著中共可能對日本有大動作，對此大陸國防部表示，相關措施「合理合法，公開透明，不必大驚小怪，過度解讀」。

30日下午在大陸國防部記者會上，有大陸媒體詢問近期大陸各地發布了航行安全資訊，渤海、黃海、東海等海空域將開展實彈射擊訓練。此外還於3月下旬到5月上旬在相關空域劃設了空中保留區，輿論認為這預示著中共可能對日有大動作。

對此大陸國防部發言人張曉剛回應，「這是中方用來保障軍事訓練的必要措施，合理合法，公開透明，不必大驚小怪，過度解讀」。

此外，就日本外務省發布2026年版的外交藍皮書，稱中共軍事動向對日本和國際社會構成前所未有的最大的戰略挑戰，中共軍機異常接近日本巡邏機、對日軍機實施雷達照射、以及中俄強化軍事聯動引發擔憂等，張曉剛回應，拿中國說事、掩蓋不軌圖謀是日方慣用伎倆，所謂的軍機異常接近、雷達照射都是其「自編自導的虛假敘事」。中俄合作不針對第三方，有利於維護地區和平穩定，不容日方說三道四。

接著他批評，歷史上日本軍國主義對外發動侵略戰爭，犯下罄竹難書的罪行。如今日本右翼勢力氣焰囂張，處心積慮突破和平憲法的約束，加速推動再軍事化，企圖顛覆戰後國際秩序。

他強調，「日本領導人公然發表涉台錯誤言論，妄圖借所謂集體自衛權武力介入台灣問題，明目張膽地對中國發起威脅。前不久日本自衛隊艦艇過航台灣海峽蓄意挑釁，日本自衛隊現役官員侵入中國駐日使館惡性事件，到底誰是亞洲乃至世界和平的真正挑戰和威脅，歷史和現實已經給出了答案」。他正告日方，「不要一意孤行，若重走軍國主義邪路，必遭迎頭痛擊」。

張曉剛還針對日本研議修法對外提供具備殺傷破壞性能的武器裝備、菲律賓正積極考慮引進日本海上自衛隊的阿武隈級護衛艦旨在牽制大陸等表示，開羅宣言、波茨坦公告，日本投降書等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。日本憲法對本國軍力、交戰權、戰爭權作出嚴格限制。今年是東京審判開庭80周年，在這樣一個特殊的年份，高市政權大力發展軍工產業，對外軍事擴張的野心暴露無遺，「我想他們有些想法完全是癡心妄想，枉費心機」。