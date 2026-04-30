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呂禮詩登共艦喊「祖國強大」慘了 陸委會：有合作行為之虞將調查

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑4月30日主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑4月30日主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

退役海軍少校呂禮詩日前登上中共軍艦，並稱讚「祖國強大」，陸委會決定開鍘。陸委會副主委梁文傑今天表示，其行為有違反兩岸條例第33條之1，即與中共黨政軍有合作行為之虞，將會同相關機關加以調查，也將約談呂禮詩。

現行兩岸條例第9條之3僅規範少將以上退役軍官，不得有妨礙國家尊嚴的行為，否則可剝奪退休俸，呂因此不適用。呂禮詩今天在廣播節目上宣稱，「現在沒有法令，不用PUA我」。

針對呂禮詩的爭議，梁文傑今天下午在例行記者會上首先表示，兩岸條例第9條之3只規定到將級以上不能去大陸參加慶典、活動、有損國格，要剝奪退休俸，但沒有規定到將官以下的退休軍官。政府去年底就已對此提出修法，但現在還卡在立法院，沒有付委審查。「我希望這次事件能獲得朝野支持，這樣的行為應該要有懲處」。

但梁文傑指出，即使兩岸條例第9條之3還沒有規範到校級軍官，兩岸條例第33條之1有規定，禁止任何國人、團體或組織和中共黨政軍機構有合作行為，「在我們看來，呂禮詩的行為確實有構成合作行為之虞，並非單純言論自由的問題」。

他解釋，呂禮詩兩年前受中共軍方邀請參加珠海航展也曾發表類似言論，「這個受邀當然不是白白受邀，而是因為你曾是中華民國的海軍艦長，有宣傳利用價值」，而且參觀後要發表「祖國海空軍很強大、台灣擋不住」等說法，「這都是對方想要的論調，這叫做配合宣傳」。他表示，「在我們看來，這就是合作行為，將會同相關單位加以調查」。

至於政府是否已有掌握陸方邀請呂禮詩的前提或條件？梁文傑指出，調查過程中會請呂禮詩說明，也有會有一些旁證。他並指，如果有對價關係，就不只是兩岸條例的事情，還牽涉到其他法律的問題，會進一步釐清。

他強調，雖然另一個條文規範不到校級軍官，但合作行為是不管任何個人、組織、團體都可以規範得到。

對於呂禮詩稱，「如果覺得這樣做不妥，可以先回頭罵吳斯懷將軍」，梁文傑回應指，吳斯懷被罵的時候，自己還沒當陸委會副主委，「不過已經很多人罵過他了，我就不用再罵了」。

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