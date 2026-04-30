防菲美聯合軍演 共軍在民主礁戰備警巡

菲律賓、美國「肩並肩」聯合軍演在南海進行大規模「多邊海上演習」之際，中共解放軍南部戰區通報，今天在南海民主礁（中國稱「黃岩島」）海空域戰備警巡，宣稱「有力有效應對各類侵權挑釁行徑」。南部戰區還釋出影片，宣稱有外機抵近民主礁，被共軍戰機盯住。

共軍南部戰區微信公眾號30日下午發布中英文新聞稿稱，南部戰區今天組織海空兵力在「中國黃岩島領海領空」及周邊海空域展開戰備警巡。

南部戰區稱，4月分以來，戰區部隊持續加強「黃岩島」領海周邊海空域巡邏警戒，「有力有效應對各類侵權挑釁行徑」，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

南部戰區還公布一段影片，顯示至少有漢中號（舷號648）、茂名號（舷號551）、安順號（舷號554）等3艘共軍飛彈護衛艦在民主礁周邊海域巡邏。

影片顯示，南部戰區出動多架殲16戰機與至少2架轟6K轟炸機在民主礁空域巡邏。

其中，一艘共艦向代號「霹靂01」戰機喊話，稱方位090、高度2000公尺有「不明空中目標」持續向「黃岩島」接近；「霹靂01」稱，「我們正在黃岩島上空占領陣位，隨時待戰」；「我盯住了，它跑不掉」。影片顯示，抵近的應是一架菲律賓C-208型巡邏機。

菲律賓、美國20日啟動年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，日本、澳洲等多個盟國派軍參與。其中，5國共派出11艘軍艦在南海進行大規模「多邊海上演習」（MME）。

菲律賓軍方今天表示，「多邊海上演習」自4月20日在「西菲律賓海」展開，將持續至5月1日，是今年度「肩並肩」聯合軍演重要組成部分。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海所聲索海域的官方稱呼，範圍包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

在此之前，共軍南部戰區24日通報稱，近期組織107編隊在菲律賓呂宋島以東海域展開演訓，期間進行實彈射擊，宣稱這是「針對當前地區局勢採取的必要行動」。