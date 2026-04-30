快訊

生活逾10年…陸籍生繁星上台大無法就讀 父親：小兒子也在台讀高一

今晚起水氣減少…桃園以北周末高溫飆33度 下周一各地有雨

台史互動再+1！史瓦帝尼特使晉見賴總統 親邀適當時機訪問

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦批民進黨「反中反智反科技」 梁文傑：台灣其實不需要高德地圖

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會4月30日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會4月30日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

大陸導航APP「高德地圖」近期在台爆紅，因具備3D街景、紅綠燈倒數等功能，引發資安疑慮。大陸國台辦發言人陳斌華29日回應稱，「高德地圖使用的數據並不存在所謂『資訊安全』的風險」，並批評民進黨當局為了謀求「台獨」，「反中」反到反智、反科技的地步。對此，陸委會副主委梁文傑30日表示，高德地圖已由數發部送交專業機構評鑑，預計5月會有結果；至於紅綠燈倒數功能，他則表示，「至少開車我會看紅綠燈，不會用導航地圖看秒數，所以我不知道這個有什麼用。」

陸委會30日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對高德地圖在台引發資安疑慮，梁文傑表示，數發部已經把高德地圖的相關資料拿去給專業機構做評鑑，「他們是說5月份結果應該就會出來，那我們就看5月份出來的結果是什麼。」

梁文傑指出，高德地圖之所以在中國大陸有較多人使用，是因為當地擋住Google Map，「你如果在大陸買手機，你沒有辦法用Google Map，所以他們必須要有一個替代系統。」他表示，但在台灣其實不需要，「說實話，至少我開車會看紅綠燈，不會用導航地圖看紅綠燈停的秒數，所以我不知道這個有什麼用。」

另，陳斌華29日在國台辦記者會上表示，大陸擁有世界領先的數位地圖、導航和位置服務技術，多項應用在大陸和一些國家、地區已經廣泛使用多年，滿足了民眾的實際需求，讓大家出行更加省時、便捷，生活更加便利、豐富，是科技發展造福人類的具體體現。

陳斌華並批評，民進黨當局為了謀求「台獨」，「反中」反到反智、反科技的地步。他指出，民進黨上台以來，台灣社會出現一種思想禁錮、言論箝制的怪現象，最典型的就是不能對美國說「不」、不能說大陸好。

他直言：「只因為是大陸的科技和產品好用、台灣民眾愛用，就阻止台灣民眾使用，真是杯弓蛇影、荒唐可笑！」他強調，這種做法不得人心，也不會得逞。

民進黨 國台辦 高德地圖 梁文傑 陸委會

延伸閱讀

遭控阻兩岸直航 梁文傑駁：我沒聽過 應向國台辦求證

鄭麗文稱台灣不應陷入「在大陸跟美國選一個」 陸國台辦回應了

旅遊團甘肅事故 陸國台辦：第一時間啟動應急機制全力救助

國發基金拋售聯合再生 國發會：非放棄綠能

相關新聞

管碧玲登太平島操演 大陸國防部：剛被國台辦痛批又來蹭熱點

海委會主委管碧玲日前登上南沙太平島主持「南援九號」操演，但遭越南外交部批評是侵犯越南主權的行為，是無效的。就此大陸國防部今天回應重申南沙群島是中國固有領土，也批評「管碧玲這個人剛被國台辦痛批，現在又來

國台辦批民進黨「反中反智反科技」 梁文傑：台灣其實不需要高德地圖

大陸導航APP「高德地圖」近期在台爆紅，因具備3D街景、紅綠燈倒數等功能，引發資安疑慮。大陸國台辦發言人陳斌華29日回應稱，「高德地圖使用的數據並不存在所謂『資訊安全』的風險」，並批評民進黨當局為了謀

25年首漲價！小三通碼頭清潔費明只漲60元 居民酸：擋不住中轉潮

因應金門港旅運中心啟用及港區維護成本增加，金門縣港務處將自明（5/1）天起調整「旅客服務費」，非金門縣籍旅客將由現行每人100元調高至160元，金門縣籍旅客則維持100元不變，這也是小三通旅客服務費啟

近期共軍演訓多、對日將有大動作？陸國防部：不必大驚小怪

中共軍事部門近日在諸多海域都有實彈射擊，還畫設了空中保留區，被認為這預示著中共可能對日本有大動作，對此大陸國防部表示，相關措施「合理合法，公開透明，不必大驚小怪，過度解讀」。

呂禮詩登共艦喊「祖國強大」慘了 陸委會：有合作行為之虞將調查

退役海軍少校呂禮詩日前登上中共軍艦，並稱讚「祖國強大」，陸委會決定開鍘。陸委會副主委梁文傑今天表示，其行為有違反兩岸條例第33條之1，即與中共黨政軍有合作行為之虞，將會同相關機關加以調查，也將約談呂禮

搞權色交易、收受巨額財物 中證監前主席易會滿被「雙開」

大陸官方周四（30日）宣布，中央紀委國家監委對中國證券監督管理委員會前主席易會滿嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。官方通報指，易會滿貫徹落實黨中央關於資本市場的重大決策部署陽奉陰違、推諉卸責，搞迷信

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。