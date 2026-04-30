國台辦批民進黨「反中反智反科技」 梁文傑：台灣其實不需要高德地圖

大陸導航APP「高德地圖」近期在台爆紅，因具備3D街景、紅綠燈倒數等功能，引發資安疑慮。大陸國台辦發言人陳斌華29日回應稱，「高德地圖使用的數據並不存在所謂『資訊安全』的風險」，並批評民進黨當局為了謀求「台獨」，「反中」反到反智、反科技的地步。對此，陸委會副主委梁文傑30日表示，高德地圖已由數發部送交專業機構評鑑，預計5月會有結果；至於紅綠燈倒數功能，他則表示，「至少開車我會看紅綠燈，不會用導航地圖看秒數，所以我不知道這個有什麼用。」

陸委會30日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對高德地圖在台引發資安疑慮，梁文傑表示，數發部已經把高德地圖的相關資料拿去給專業機構做評鑑，「他們是說5月份結果應該就會出來，那我們就看5月份出來的結果是什麼。」

梁文傑指出，高德地圖之所以在中國大陸有較多人使用，是因為當地擋住Google Map，「你如果在大陸買手機，你沒有辦法用Google Map，所以他們必須要有一個替代系統。」他表示，但在台灣其實不需要，「說實話，至少我開車會看紅綠燈，不會用導航地圖看紅綠燈停的秒數，所以我不知道這個有什麼用。」

另，陳斌華29日在國台辦記者會上表示，大陸擁有世界領先的數位地圖、導航和位置服務技術，多項應用在大陸和一些國家、地區已經廣泛使用多年，滿足了民眾的實際需求，讓大家出行更加省時、便捷，生活更加便利、豐富，是科技發展造福人類的具體體現。

陳斌華並批評，民進黨當局為了謀求「台獨」，「反中」反到反智、反科技的地步。他指出，民進黨上台以來，台灣社會出現一種思想禁錮、言論箝制的怪現象，最典型的就是不能對美國說「不」、不能說大陸好。

他直言：「只因為是大陸的科技和產品好用、台灣民眾愛用，就阻止台灣民眾使用，真是杯弓蛇影、荒唐可笑！」他強調，這種做法不得人心，也不會得逞。