管碧玲登太平島操演 大陸國防部：剛被國台辦痛批又來蹭熱點

海委會主委管碧玲日前登上南沙太平島主持「南援九號」操演，但遭越南外交部批評是侵犯越南主權的行為，是無效的。就此大陸國防部今天回應重申南沙群島是中國固有領土，也批評「管碧玲這個人剛被國台辦痛批，現在又來蹭熱點，搞政治作秀，令人不齒」。

4月21日，管碧玲登上南沙群島太平島主持「南援九號」人道救援、醫療後送和海洋除汙聯合操演，是七年來首度有如此級別官員登島，但越南外交部發言人范秋姮隨後表示，任何外國未經越南同意在南沙群島（越稱長沙群島）和西沙群島（越稱黃沙群島）島礁上進行的活動，都是侵犯越南主權的行為，是無效的。

本報記者30日下午在大陸國防部記者會上，就此提問大陸方面對此次操演以及越南的回應有何評論？

大陸國防部發言人張曉剛回應，南沙群島是中國固有領土，太平島是南沙群島一部分，管碧玲這個人剛被國台辦痛批（按，應為2024年2月金門漁船事件，國台辦批管冷血、為人不齒），現在又來蹭熱點，搞政治作秀，令人不齒。

此外，有大陸媒體提問時，聲稱看到報導指出台灣擔心東沙群島碼頭，計畫部署可搭載反艦飛彈的新型護衛艦和島嶼防衛系統等，打造成對抗大陸的前哨，張曉剛則回應，「正告民進黨當局，對抗沒有出路，若敢輕舉妄動，必遭雷霆重擊」。

另有陸媒提問，「近日一艘中國台灣籍漁船在中國釣魚島海域失火」，正在執行巡航任務的大陸海警艦艇到事發海域進行滅火並搜救落水台灣漁民，有人獲救。台灣海巡部門稱，桃園艦第一時間前往救援，大陸係進行政治操作，對此張曉剛評論道，危難時刻我們救助台灣漁民乃職責所繫，更是守望相助，血濃於水的同胞情誼。「民進黨當局自己救助不力，還說三道四，歪曲炒作，不過是想掩蓋其冷血無能」。