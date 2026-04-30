25年首漲價！小三通碼頭清潔費明只漲60元 居民酸：擋不住中轉潮

因應金門港旅運中心啟用及港區維護成本增加，金門縣港務處將自明（5/1）天起調整「旅客服務費」，非金門縣籍旅客將由現行每人100元調高至160元，金門縣籍旅客則維持100元不變，這也是小三通旅客服務費啟動收費以來，25年來首度調整。

金門縣港務處表示，此次修正主要有兩大重點，包括新增遊艇碼頭碇泊費計費方式，以及調整旅客服務費收費標準，目的在於支應港區設施維護成本，落實使用者付費原則，並透過費率合理化，提升港區基礎設施永續經營與旅運服務品質。

其中，旅客服務費採差別化收費措施，明確區分金門縣民與外地旅客。現行制度不分身分統一收費100元，新制上路後，金門籍旅客維持每人100元，非金門籍旅客則調整為160元，等同小三通票價變相增加60元。

港務處指出，這次調整是因應整體營運成本上升的必要措施，同時也兼顧在地居民權益，因此保留縣民原有優惠價格，希望在公平與永續之間取得平衡。

不過，消息一出，也引發部分在地民眾討論，不少人認為「只漲60元根本太少」，無法達到「以價制量」；陳姓民眾就說，現在大批的小三通中轉客，搶光了金門往返台灣的機票，甚至小三通的船票，簡直把金門當成「國道休息站」，建議金門縣政府應該將碼頭服務費調漲多500元，將這些費用的部分轉為在地消費券，才能刺激在地消費。

金城鎮一名經常往返廈門的許姓民眾也表示，近年大量非金門籍旅客經由小三通進出，造成交通、候船、垃圾清運等負擔都落在地方，此外，現在小三通量能有限，尖峰時段候船空間壓力很大，「如果真要以價制量，60元根本沒有感覺，很多中轉客根本不在乎。」

也有旅宿業者認為，適度調整是合理方向，但政策目的若是希望分流與管理旅客，就不能只停留在「小幅漲價」，否則恐怕難以真正改善尖峰時段壅塞與服務品質問題；或許也可以研議要求小三通中轉旅客需在金門住宿一夜，相信可以大幅增加在地消費。

金廈小三通近期都班班客滿，大批的中轉客將金門往返台灣的機票，甚至小三通的船票都搶光，不少居民都希望政府能拿出因應政策。記者蔡家蓁／攝影