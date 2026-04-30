五一陸客潮將湧金門 縣府超前部署迎戰交通、食安與旅宿壓力

中國大陸「五一連假」即將到來，金門縣政府預估將再現陸客大量湧入盛況，除可望帶動觀光消費與地方經濟，也可能伴隨交通壅塞、環境衛生、旅宿接待量能，以及公安、食安等壓力。縣長陳福海已責成觀光處提前整備，邀集跨局處及觀光產業代表召開座談會，全面盤點各項接待能量，盼在旅遊熱潮中兼顧品質與秩序。

此次會議由金門縣政府觀光處長許績鑫主持，邀集產業發展處、港務處、公共車船管理處、環保局，以及五鄉鎮公所、金門酒廠實業股份有限公司、各觀光產業公（工）協會與商圈理事長共同參與，希望透過跨機關合作，提升整體旅遊接待效率與服務品質。

縣府指出，參考往年經驗，五一期間陸客集中入境，港區疏運與交通秩序往往成為首要挑戰，因此已請港務處預先研擬加班船應變機制，同步強化港區旅運調度與交通疏導，避免旅客大量湧入造成壅塞。

為搶攻五一商機，縣府也規劃17項系列活動與優惠措施，自5月1日至3日串聯全島觀光資源，包括「2026年浯島城隍文化季」開幕典禮、後浦小鎮專人導覽、沙美老街遊程、日遊瓊林、地方特色藝陣大遊行，以及烈嶼綠石槽「2026綠色岐蹟」、金門好行「邂逅金寧抱好禮」、初夏打卡趣等活動，盼延長旅客停留時間，擴大消費效益。

其中最受矚目的是，縣府將首度於金門港旅運中心入境大廳設置陸客迎賓活動櫃台，5月1日上午率先推出「水獺阿特快閃：金門觀光推廣會」，除現場發送伴手禮、安排抽獎活動外，也將發放「金門旅報」，整理5月1日至3日各地活動資訊，方便旅客依行程安排深度旅遊。

此外，縣府也結合公共運輸優惠及持船票票根享酒品優惠等措施，串聯交通與消費誘因，進一步刺激觀光市場，許績鑫表示，陳福海縣長對提升金門觀光經濟始終高度重視，此次五一連假不僅是迎接陸客的重要檔期，更是檢視金門整體觀光接待能力的關鍵時刻。

他強調，未來縣府將持續以滾動式方式檢討觀光接待與環境整備計畫，強化各單位協作機制，逐步完善觀光軟硬體建設，讓金門在迎接更多國內外旅客的同時，也能維持優質、安全且有溫度的旅遊環境。

中國大陸「五一連假」即將到來，金門縣政府預估將再現陸客大量湧入盛況，小金門的綠色岐蹟也有優惠活動，希望吸引陸客青睞。圖／縣府提供

中國大陸「五一連假」即將到來，這兩天金門的街頭已陸續出現大量的陸客，小吃店也都擠滿陸客。記者蔡家蓁／攝影

中國大陸「五一連假」即將到來，金門縣政府預估將再現陸客大量湧入盛況，昨召集相關單位開會研商因應，盼提升整體旅遊接待效率與服務品質。圖／縣府提供