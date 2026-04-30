民航局反駁陸方指控 直指中方片面中止協商才是關鍵

傳出中國國台辦指控，民進黨單方破壞兩岸空中直航協議，並有業者遭「勸阻、不受理」。對此，交通部民航局今（30）日表示，疫後世界各國航點都是循序漸進、分階段開放航點、航班。而中國方面基於政治因素，片面中止兩岸協商，才是干擾兩岸航運正常互動、破壞兩岸協議的根源所在。中方未經查證任意指控，是不負責任的作為。

民航局表示，疫情之後，世界各國航空客運的恢復，都是透過雙邊協商，循序漸進、分階段開放航點、航班。而中國方面基於政治因素，片面中止兩岸協商，才是干擾兩岸航運正常互動、破壞兩岸協議的根源所在。

民航局說明，疫情後兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，政府在充分考量業者及旅運需求，已開放15個定期航班航點，其航權容量班次計每週420班。對於陸籍業者申請飛航定期航班，均依其申請需求予以核准同意，現行陸籍業者已飛航至每週197 班(航權使用率達94.3%)，未有阻擾其申請之情事。

至於包機航點，民航局強調，自2023年3月以來，迄未接獲業者之包機申請，而如接獲業者洽詢電話，均說明可依112.3.17本局公布之"兩岸13個客運航點飛航特定需求包機執行說明"，於獲配航權額度內，於春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機，並未有勸阻、不受理情形，中方未經查證任意指控，是不負責任的作為。