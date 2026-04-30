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張柱接任大陸農業部長 韓俊卸任官方未公布去向
大陸全國人大常委會會議30日經表決，任命農業農村部中共黨組書記張柱為農業農村部部長。值得注意的是，官方未宣布現任農業農村部部長韓俊的去向。
新華社報導，會議經表決決定任命張柱為農業農村部部長。之前，中共中央組織部有關負責人28日出席農業農村部領導幹部會議，宣布中央決定，張柱任農業農村部黨組書記，免去韓俊的農業農村部黨組書記職務。
公開簡歷顯示，張柱今年58歲，曾長期任職寧夏，歷任寧夏回族自治區農牧廳黨組書記、廳長，中衛市委書記等職，2017年6月任寧夏回族自治區黨委常委、固原市委書記，2021年2月任寧夏回族自治區黨委常委、銀川市委書記。
2021年9月，張柱任新疆維吾爾自治區黨委常委、組織部部長，後任新疆維吾爾自治區黨委副書記、組織部部長，2024年任新疆維吾爾自治區黨委副書記、烏魯木齊市委書記。
至於前任部長韓俊未公布去向，據社媒X，大陸前媒體人蔡慎坤撰文稱，韓俊出事傳聞已久，張柱接替韓俊，韓俊等於提前卸任，對韓的處理可能是傳聞中的降職處理，並不是中紀委的立案調查。
韓俊今年62歲，曾任吉林省省長、安徽省委書記等職，2024年6月任農業農村部黨組書記，同年9月任農業農村部部長。
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