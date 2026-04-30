張柱接任大陸農業部長 韓俊卸任官方未公布去向

因應金門港旅運中心啟用及港區維護成本增加，金門縣港務處將自明（5/1）天起調整「旅客服務費」，非金門縣籍旅客將由現行每人100元調高至160元，金門縣籍旅客則維持100元不變，這也是小三通旅客服務費啟

2026-04-30 12:46