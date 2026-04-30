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上海居民遊金馬 陸委會受理

經濟日報／ 特派記者廖士鋒、記者陳宥菘／北京-台北報導

在「五一」假期前夕，大陸福建省、上海市昨（29）日陸續公告，即日起上海居民可向兩地出入境管理機構申請赴金門、馬祖旅遊簽注。上海成為繼福建省後，大陸第二個正式恢復到金馬旅遊的省市。

2月初國共智庫論壇後，大陸文旅部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。陸方昨天宣布可申辦赴金馬的旅遊簽注，等同政策正式落地。

陸委會昨回應，我方小三通本就未限制中國居民身分，是對方自己限制，所以在對方正式開放後，我方會依相關規定受理申請案。

上海市文旅局昨公告，即日起上海居民可透過上海市、福建省具備相關條件的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和自由行，並按規定向兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。福建省出入境管理單位昨稍早也公告，即日起在福建的上海戶籍居民可憑身分證向福建省出入境管理機構申請辦理往來台灣通行證（大通證）及赴金門、馬祖個人旅遊或團隊旅遊簽注。

大陸方面2024年8、9月已分別開放福建省居民到馬祖、金門旅遊，去年光是金門就有近20萬人次陸客持旅遊簽到訪。

大陸 陸委會 福建

延伸閱讀

上海即日起開放居民赴金門馬祖旅遊 陸委會：會受理申請

上海居民即日起 可通過上海、福建公安機關辦理赴金門馬祖簽注

上海市文旅局：即日起上海居民可赴金門馬祖旅遊

大陸福建省宣布：上海戶籍民眾即日起可簽注赴金馬旅遊

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