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兩岸直航 陸批我阻攔業者申請

聯合報／ 特派記者廖士鋒胡瑞玲／連線報導

兩岸直航問題近期成為社會關注焦點，針對我方交通部強調包機航點無任何兩岸業者提出申請，大陸國台辦昨指控民進黨政府，即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理方式予以阻攔，並批民進黨政府「單方面破壞協議」，將正規直航點違規改為手續繁雜的包機點。

四月七日陸方致函我方籲請恢復兩岸直航，我方交通部民航局廿七日重申陸委會發布的五點說明，並指迄今為止已開放十五個定期航班航點、十三個包機航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點。包機航點從二○二三年三月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請。

國台辦發言人陳斌華昨在記者會上回應相關問題時稱，兩岸空中直航協議是兩岸本著平等互利惠及民生原則達成的重要合作安排，理應得到雙方的共同維護，切實履行。

他指控民進黨當局「單方面破壞協議，隨意調整航點政策，將正規定期直航點，違規改為手續繁雜、條件苛刻的包機點，甚至即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理等方式加以阻攔」。導致兩岸航空公司運營成本增加、兩岸同胞往返繁瑣不便。

此外，金門縣副縣長原訂前往廈門考察翔安機場與新四通銜接，但因陸委會審查未過而降級，陳斌華批「充分暴露民進黨當局以政治私利凌駕民生福祉的本來面目」。

廈門 民進黨 交通部 國台辦 民航局 陸委會

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