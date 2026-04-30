聽新聞
0:00 / 0:00

大陸稀土礦產亮出家底 為中美談判增添底氣

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸自然資源部昨天發布最新礦產資源家底，包括稀土在內的14種礦產儲量和17種礦產產量皆居世界首位。（中新社）
大陸自然資源部昨天發布最新礦產資源家底，包括稀土在內的14種礦產儲量和17種礦產產量皆居世界首位。（中新社）

5月川習會前夕，大陸自然資源部昨（29）日發布最新礦產資源家底，包括稀土在內的14種礦產儲量和17種礦產產量皆居世界首位，新一輪找礦行動已發現225個大中型油氣田，包含13個億噸級油田與26個千億立方公尺氣田。

官方稱這為資源自主可控奠定了堅實基礎，也象徵產業鏈主導地位持續鞏固。

稀土等礦產已成為大陸反制美國科技封鎖與關稅戰的重要工具，大陸選在下個月中旬美國總統川普訪問北京前夕亮出厚實籌碼，不僅展示其掌控全球關鍵礦產供應的主導地位，更是為中美談判增添底氣。

大陸自然資源部昨天召開月度記者會，主題聚焦礦產資源，截至去年底，大陸的稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產儲量居世界第一；2025年全年，大陸的煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等17種礦產產量居世界第一，其中稀土、鎢、銻、鎵、銦、碲等11種礦產產量占全球50%以上。

大陸將油氣作為新一輪探勘突破戰略行動的重點，累計投入資金近人民幣4,500億元，在塔里木、鄂爾多斯、渤海灣新發現大中型油氣田225個，其中有13個億噸級油田和26個千億立方公尺氣田。

在礦產冶煉加工環節，大陸的優勢更突出。據發布，錳冶煉產品占全球99%，稀土冶煉產品占94%，鋁占60%，鋼鐵占53%，銅占47%。30餘種冶金產品產量居世界首位，17種產品產量占全球50%左右。

大陸自然資源部表示，這標誌著大陸不僅是礦產資源生產大國，更是全球冶煉加工業的供給主導者和重要引領者，保障本國產業鏈穩定，有力促進新興產業發展。新華社指出，目前大陸礦產生產與冶煉加工規模穩居全球首位，2025年全國礦業產值約人民幣32.7兆元，占GDP比重超過23%。

大陸自然資源部地質勘查管理司司長熊自力昨天表示，「十五五」時期，將進一步完善戰略性礦產資源的勘查、生產、供應、儲備與銷售統籌銜接體系。

美國 科技 北京

延伸閱讀

陸新一輪發現225個大中型油氣田 稀土等14種礦產儲量世界第一

美伊戰爭中國找礦找油 在新疆內蒙發現中大型油氣田

石油人民幣3／比起人民幣 為何5月川習會川普更樂意談大豆、稀土？

兩岸靚人物／紫金礦業創辦人陳景河 用「雞肋礦」築兆元帝國

相關新聞

經濟籌碼…川習會前 陸亮出稀土家底

川習會舉行前夕，大陸自然資源部昨發布最新礦產資源家底，大陸在包括稀土在內的十四種礦產儲量和十七種礦產產量皆居世界首位。官方稱這為資源自主可控奠定了堅實基礎，也象徵產業鏈主導地位持續鞏固。

上海恢復赴金馬旅遊 金門觀光界喊利多：小三通迎關鍵轉機

中國大陸上海市文化和旅遊局今天正式公告，即日起開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，可透過上海市及福建省具備相關資質的旅行社，報名團體旅遊及個人遊，並依規定向公安機關出入境管理機構申請赴金、馬旅遊簽注。消息一

大清洗？共軍2上將缺席人大常委會議 評論員稱「大概率已出事」

中共十四屆全國人大常委會第22次會議4月27日至30日在北京舉行，但外界注意到，在27日下午舉行的第一次全體會議上，2名共軍上將：南部戰區前司令員袁譽柏、南部戰區前政委王建武雙雙缺席。有消息指，2人大

大陸稀土礦產亮出家底 為中美談判增添底氣

5月川習會前夕，大陸自然資源部昨（29）日發布最新礦產資源家底，包括稀土在內的14種礦產儲量和17種礦產產量皆居世界首位，新一輪找礦行動已發現225個大中型油氣田，包含13個億噸級油田與26個千億立方

上海居民遊金馬 陸委會受理

在「五一」假期前夕，大陸福建省、上海市昨（29）日陸續公告，即日起上海居民可向兩地出入境管理機構申請赴金門、馬祖旅遊簽注。上海成為繼福建省後，大陸第二個正式恢復到金馬旅遊的省市。

兩岸直航 陸批我阻攔業者申請

兩岸直航問題近期成為社會關注焦點，針對我方交通部強調包機航點無任何兩岸業者提出申請，大陸國台辦昨指控民進黨政府，即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理方式予以阻攔，並批民進黨政府「單方面破壞協議」，將

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。