大陸稀土礦產亮出家底 為中美談判增添底氣

5月川習會前夕，大陸自然資源部昨（29）日發布最新礦產資源家底，包括稀土在內的14種礦產儲量和17種礦產產量皆居世界首位，新一輪找礦行動已發現225個大中型油氣田，包含13個億噸級油田與26個千億立方公尺氣田。

官方稱這為資源自主可控奠定了堅實基礎，也象徵產業鏈主導地位持續鞏固。

稀土等礦產已成為大陸反制美國科技封鎖與關稅戰的重要工具，大陸選在下個月中旬美國總統川普訪問北京前夕亮出厚實籌碼，不僅展示其掌控全球關鍵礦產供應的主導地位，更是為中美談判增添底氣。

大陸自然資源部昨天召開月度記者會，主題聚焦礦產資源，截至去年底，大陸的稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產儲量居世界第一；2025年全年，大陸的煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等17種礦產產量居世界第一，其中稀土、鎢、銻、鎵、銦、碲等11種礦產產量占全球50%以上。

大陸將油氣作為新一輪探勘突破戰略行動的重點，累計投入資金近人民幣4,500億元，在塔里木、鄂爾多斯、渤海灣新發現大中型油氣田225個，其中有13個億噸級油田和26個千億立方公尺氣田。

在礦產冶煉加工環節，大陸的優勢更突出。據發布，錳冶煉產品占全球99%，稀土冶煉產品占94%，鋁占60%，鋼鐵占53%，銅占47%。30餘種冶金產品產量居世界首位，17種產品產量占全球50%左右。

大陸自然資源部表示，這標誌著大陸不僅是礦產資源生產大國，更是全球冶煉加工業的供給主導者和重要引領者，保障本國產業鏈穩定，有力促進新興產業發展。新華社指出，目前大陸礦產生產與冶煉加工規模穩居全球首位，2025年全國礦業產值約人民幣32.7兆元，占GDP比重超過23%。

大陸自然資源部地質勘查管理司司長熊自力昨天表示，「十五五」時期，將進一步完善戰略性礦產資源的勘查、生產、供應、儲備與銷售統籌銜接體系。