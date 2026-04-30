經濟籌碼 川習會前 陸亮出稀土家底

川習會舉行前夕，大陸自然資源部昨發布最新礦產資源家底，大陸在包括稀土在內的十四種礦產儲量和十七種礦產產量皆居世界首位。官方稱這為資源自主可控奠定了堅實基礎，也象徵產業鏈主導地位持續鞏固。

彭博昨報導，大陸在稀土供應鏈中的主導地位，使大陸領導人習近平在下月北京「川習會」前，握有價值約一點二兆美元的經濟籌碼。

彭博經濟研究最新報告指，美國約百分之四的ＧＤＰ（即一點二兆美元）來自使用稀土的相關產業。儘管美國部分行業或許能應對稀土供應中斷，但大多數行業並無合適的替代品，一旦供應被切斷，部分產業將不得不停產。報告表示，在部分情況下，稀土原料就像「黃金螺絲」，一旦供應中斷，製造商很難找到替代品，或者需要數月甚至數年的時間。

報導指，大陸至少掌握七種稀土元素的主導權。大陸在釤、釓、鋱、鏑、鎦、釔、鈧等七種稀土精煉產量中，近乎占據全球壟斷地位；前五種產量占比更接近百分之百。

大陸自然資源部昨舉行記者會，據發布，截至去年底，大陸的稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等十四種礦產儲量居世界第一；大陸的煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等十七種礦產產量居世界第一，其中稀土、鎢、銻、鎵、銦、碲等十一種礦產產量占全球百分之五十以上。

其中，稀土、銻、鎵、鍺、石墨等大陸在儲量、產量上占據全球主導地位的關鍵礦產，與北京過去兩年曾祭出出口管制的物項高度重疊，更一度引發全球市場供應緊張，衝擊汽車、機器人、國防等產業，促使美國、歐盟緊急尋求替代供應。

冶煉加工方面，大陸優勢更突出。錳冶煉產品占全球百分之九十九，稀土冶煉產品占百分之九十四，鋁占百分之六十。三十餘種冶金產品產量居世界首位。大陸礦產生產與冶煉加工規模居全球首位，二○二五年全國礦業產值約人民幣卅二點七兆元，占ＧＤＰ比重超過百分之廿三。

大陸三月稀土磁鐵對美出口已連續五個月下降，較去年同期大減百分之卅點六。