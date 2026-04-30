聽新聞
0:00 / 0:00

航空、汽柴油 陸擬5月恢復出口

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

中東戰事衝擊全球能源供給，中國大陸傳出準備從五月起恢復出口航空燃料、汽油與柴油。市場預期，此舉有助於緩解因伊朗衝突引發的全球燃料供應緊張。分析認為，這可能反映大陸官方認為自身的燃料需求穩定。

英國金融時報引述消息人士報導，大型國有石油公司已申請五月燃料出口許可，並稱北京希望向航空燃油庫存處於危險低位的亞洲國家供應航空燃油。這顯示戰爭初期為保障國內供應實施的出口限制，可能正在放寬。

報導指，美伊戰爭初期，荷莫茲海峽關閉引發全球主要原油及成品油進口國恐慌。為防範能源供應風險，北京優先保障本土市場，發改委三月中發布禁令，禁止成品油出口，涵蓋汽油、柴油和航空燃料。三月間，大陸原油儲備增加四千萬桶，同時煉油廠每日產量約減少一百萬桶。

但數周後情況出現變化。知情人士稱，大陸國內燃料價格上升導致需求意外走弱，部分原因是電動車使用增加，緩解供應壓力；同時，出口利潤空間也顯著擴大。大陸的出口管制先前受到海外批評，認為相關措施加劇市場對能源供應的擔憂。

報導指，大陸是全球最大石油進口國，也是航空燃料與柴油的重要出口國。

大陸 英國 金融時報 中東 美伊戰爭 原油

延伸閱讀

陸擬恢復成品油出口 有助緩解全球燃料供應緊張

中東能源緊張推升供應缺口 日媒：日本進口大陸化工產品大增

中東戰爭致油價攀升 印度航空業：可能停飛

因美軍封港石油出口受阻…伊朗尋找新儲油方式 轉以鐵路輸油大陸求生

相關新聞

上海市公布「赴金馬遊組團旅行社名單」 12家旅行社在列

大陸福建省、上海市今日紛紛發布正式公告，宣布即日起上海居民可向上海、福建公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。除了福建省上午已經公布76家赴金馬遊組團旅行社名單外，上海市也在下午公布了當

大清洗？共軍2上將缺席人大常委會議 評論員稱「大概率已出事」

中共十四屆全國人大常委會第22次會議4月27日至30日在北京舉行，但外界注意到，在27日下午舉行的第一次全體會議上，2名共軍上將：南部戰區前司令員袁譽柏、南部戰區前政委王建武雙雙缺席。有消息指，2人大

找嘸官網資料…大陸金監總局長李雲澤被降職 路透曝原因

大陸國家金融監督管理總局官網顯示，「總局領導」一欄刪去局長李雲澤資料。路透引述據知情人士報導，李雲澤因涉嫌違紀問題被降職。

上海恢復赴金馬旅遊 金門觀光界喊利多：小三通迎關鍵轉機

中國大陸上海市文化和旅遊局今天正式公告，即日起開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，可透過上海市及福建省具備相關資質的旅行社，報名團體旅遊及個人遊，並依規定向公安機關出入境管理機構申請赴金、馬旅遊簽注。消息一

陸公告 上海居民可赴金馬旅遊

大陸文旅部今年二月初宣布將開放上海民眾到金馬旅遊，在「五一」假期前夕，大陸福建省、上海市昨陸續公告，即日起上海居民可向兩地出入境管理機構申請赴金門、馬祖旅遊簽注。上海成為繼福建省後，大陸第二個正式恢復

航空、汽柴油 陸擬5月恢復出口

中東戰事衝擊全球能源供給，中國大陸傳出準備從五月起恢復出口航空燃料、汽油與柴油。市場預期，此舉有助於緩解因伊朗衝突引發的全球燃料供應緊張。分析認為，這可能反映大陸官方認為自身的燃料需求穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。