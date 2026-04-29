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王毅與澳洲外長戰略對話 深入闡述台灣問題立場
中共政治局委員兼外長王毅29日在北京與澳洲外長黃英賢舉行第八輪中澳外交與戰略對話。陸方指出，王毅深入闡述了大陸在台灣問題上的立場，黃英賢則表示堅持一個中國政策。
據央視新聞29日晚間消息，在這次外交戰略對話中，王毅表示，大陸願同澳方一道落實好兩國領導人重要共識，鞏固兩國關係向好勢頭，把全面戰略夥伴關係真正落到實處，為地區和世界提供更多確定性。
王毅表示，大陸國家主席習近平提出的四大全球倡議和人類命運共同體理念，符合人類整體利益，是人間正道。中澳應該共同推動構建更加公正合理的全球治理體系。
王毅並「深入闡述了中方在台灣問題上的立場」。
消息並指，黃英賢表示，「澳方致力於發展對華關係，堅持一個中國政策，願同中方共同維護國際規則、確保能源安全、促進世界和平穩定繁榮」。雙方還就中東局勢等問題交換了意見。
澳洲廣播公司報導，黃英賢證實，大陸政府已同意與澳洲企業合作供應航空燃油，但未透露具體細節。
另外，王毅29日在北京會晤第80屆聯合國大會主席、前德國外長貝爾伯克，他強調聯大第2758號決議「徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國代表權問題」，得到聯合國系統普遍遵守，大陸反對任何挑戰該決議權威的言行。消息提到，貝爾伯克感謝大陸長期堅定支持聯合國和聯大工作，「本屆聯大將繼續遵守第2758號決議」。
此外，大陸國家副主席韓正也在29日分別會見了貝爾伯克與黃英賢。
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