陸委會：大陸供應鏈安全新規恐衝擊台商 增人身安全風險

陸委會針對中國大陸今年4月7日發布的「國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定」提出觀察指出，該規定強調「發展與安全統籌」，意在透過行政協調、風險監測及法律反制等手段，建構大陸自身供應鏈安全體系。陸委會示警，該規定恐對全球產業鏈、外資及台商造成衝擊，台商不能再以純商業經營角度思考投資布局，應將政治經濟風險及合規要求列為核心評估因素。

陸委會指出，該規定共18條，強調「發展與安全統籌」，意在透過行政協調、風險監測及法律反制等手段，建構中國大陸自身的供應鏈安全體系，重點工作任務可概括為「完善跨部委協同的工作機制」、「強化關鍵領域的動態監測與應急管理」、「推動產業佈局多元化與數位轉型」、「建構法律反制與違規懲戒體系且域外適用」等四個面向。

針對潛在影響及衝擊，陸委會分析，該規定將使全球供應鏈運作邏輯，從過往的成本效益導向加速轉向安全優先導向，預期在業界實踐上，為避免觸發中國大陸安全調查與反制措施，跨國企業與台商將被迫加速推動「供應鏈與IT架構雙軌制」，即「in China for China策略」，這種因應法遵風險而生的隔離機制，不僅造成企業IT維運成本增加，更將使全球製造體系進一步短鏈化。

陸委會並指出，大陸設立「關鍵領域動態清單」機制，將為中國大陸實施不對稱報復提供明確標的。中國大陸已對稀土、鎵、鍺及無人機零組件實施試探性的出口管制，未來中國大陸將更積極利用在全球具備相對主導地位的產業(如成熟製程半導體、新能源設備與高階電池材料等)，對配合美國政策的外國政府或企業實施出口限制、延遲審核或加徵特別費用等措施。

陸委會表示，若大陸將特定供應鏈缺口或技術封鎖定性為國家安全風險，配套的財政補貼、政策性銀行信貸及國家級產業基金，驅動其內部資本擴大流向相關戰略性領域，一旦資源高度傾斜，將導致戰略產業出現重複投資與產能過剩，勢必轉銷至國際市場，此或將引發下一波國際貿易摩擦。

對在陸外資及台商，陸委會提醒，供應鏈雙軌化趨勢下，深耕大陸市場的外資與台商首當其衝，跨國實體可能夾在美國與中國大陸管制措施之間，陷入遵守美國禁令即可能違反大陸法律、無視禁令又可能遭美國制裁的「合規夾心餅」困境。

陸委會也示警，該規定可能增加在陸台商人身安全風險。未來負責採購、法務或合規的主管，在回復總部調查或進行產線稽核時，可能觸犯該規定。供應鏈管理人員或法務、合規主管在進行現場查核或回復海外總部數據需求時，易踩到「非法蒐集資訊」的紅線，增加被拘留或限制出境的風險。

此外，陸委會指出，數據脫鉤也可能削弱在陸台商接單競爭力。若台商無法提供國際客戶要求的「無強迫勞動證明」或「供應鏈透明報告」，恐失去國際訂單；台商將難以向國際客戶提供完整的供應鏈追溯報告，可能導致國際訂單因無法通過審核而流失。

陸委會表示，近年台商在大陸已面臨大陸經濟下行、美中貿易關稅戰、科技戰，紅色供應鏈興起及內捲競爭的衝擊，營運成本已不斷墊高，依經濟部統計，台商赴大陸投資金額占總對外投資金額的比重，已從2010年83.8%，降到2024年的7.5%，以及2025年的3.75%。

陸委會強調，本項規定對台商造成更大的法遵壓力，以及提高中國大陸「反制外部科技與供應鏈封鎖量能」，提醒台商務必注意本項規定後續推動情形，企業不能再以純商業經營角度思考，需將政治經濟風險合規列為評估投資經營核心要素，並審慎因應中國大陸升高之經濟與政治風險。