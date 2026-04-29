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找嘸官網資料…大陸金監總局長李雲澤被降職 路透曝原因

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為李雲澤於2025年5月7日，出席大陸國務院新聞辦公室新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。聯合報系資料照片
圖為李雲澤於2025年5月7日，出席大陸國務院新聞辦公室新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。聯合報系資料照片

大陸國家金融監督管理總局官網顯示，「總局領導」一欄刪去局長李雲澤資料。路透引述據知情人士報導，李雲澤因涉嫌違紀問題被降職

現年55歲的李雲澤在2023年5月正式出任國家金融監督管理總局首任黨委書記、局長，是首位在中央政府機構擔任正部級職務的「70後」官員，此前曾任四川省委常委、常務副省長，長期在金融系統工作，擁有豐富的國有銀行從業經驗。

大陸官方並未公布這一消息，但是在大陸金監總局的網站上，「總局領導」一欄，已沒有局長信息，僅留下四位在任的副局長名字。

根據官網，李雲澤最近一次公開活動是4月21日，會見保誠集團董事長范德娜（Shriti Vadera）一行。雙方就國內外經濟金融形勢、保險行業高品質發展以及保誠集團在華發展等議題進行交流。

同日，北京市委書記尹力圍繞「深入貫徹落實習近平總書記考察北京重要講話精神，扎實推進「十五五」時期首都金融開好局起好步」調研，並出席金融工作座談會。除了李雲澤，包括大陸證監會主席吳清，市委副書記、市長殷勇分別參加。

大陸國家金融監督管理總局官網，已拿掉局長李雲澤信息。圖／截取自官網
大陸國家金融監督管理總局官網，已拿掉局長李雲澤信息。圖／截取自官網

習近平 北京 路透

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