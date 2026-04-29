上海恢復赴金馬旅遊 金門觀光界喊利多：小三通迎關鍵轉機

中國大陸上海市文化和旅遊局今天正式公告，即日起開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，可透過上海市及福建省具備相關資質的旅行社，報名團體旅遊及個人遊，並依規定向公安機關出入境管理機構申請赴金、馬旅遊簽注。消息一出，金門觀光業界振奮，視為小三通旅遊復甦的重要利多。

中國文化和旅遊部早在今年2月4日即宣布，將於近期恢復上海居民赴金馬旅遊。為此，由上海市旅遊行業協會組成的11人踩線團，27日上午已率先循小三通抵達金門展開3天2夜踩線行程，實地走訪金門觀光資源，今天結束行程。

踩線團此行陸續參訪經武酒窖、金門大橋等指標景點，並於昨天下午與金門縣旅行商業同業公會舉行閉門「滬金旅遊交流座談會」，針對未來旅遊合作模式、遊程設計及接待需求深入交換意見。

有上海團成員表示，相較於上海都會風貌，金門擁有深厚閩南文化底蘊、戰地歷史氛圍與蔚藍海岸景觀，極具特色與吸引力。不過也建議，未來安排旅客前往特產店時，可減少制式化的專人介紹，改以實際參與、親身體驗的方式，讓旅客更深度融入地方文化；同時也建議地接旅行社更深入掌握上海旅客在飲食、節奏與旅遊偏好上的差異，發展更具客製化的高品質旅遊產品。

縣府觀光處指出，此次踩線團特別鎖定近年最具代表性的觀光亮點～經武酒窖與金門大橋，希望透過實地走訪，讓上海業者感受金門獨有的跨海奇蹟與戰地酒鄉文化，進一步轉化為嶄新的滬金旅遊產品。

金門縣長陳福海第一時間表示，十分樂見兩岸旅遊政策逐步恢復，這是金門旅遊業界期盼已久的佳音。金門作為兩岸人民往來的重要廊道，縣府近年持續完善接待能量、交通條件、主題遊程及旅遊環境等各項基礎建設，現階段已做好準備，期待更多上海居民透過小三通來金旅遊，推動觀光產業穩健發展。

觀光處長許績鑫則強調，小三通不僅是兩岸交流的重要和平航線，更是金門經濟發展的重要引擎，今年適逢小三通通航25週年，加上金門港旅運中心試營運，再迎來上海旅客恢復赴金旅遊的利多，對金門觀光發展別具指標意義。

他透露，縣府預計5月中旬將率領地區旅遊業者前往上海舉辦旅遊推介會，強化金門觀光行銷力度，持續爭取海西及福建省以外地區旅客來金，讓小三通旅遊朝健康、永續方向穩健發展。

上海市旅遊行業協會組成的11人首發踩線團，在金門結束3天2夜踩線行程後，今天下午搭小三通船班返回大陸，縣府與移民署官員到場協助。圖／縣府提供

由上海市旅遊行業協會組成的11人踩線團，27日率先循小三通抵達金門展開3天2夜踩線行程，圖為參觀經武酒窖。圖／縣府提供

由上海市旅遊行業協會組成的11人踩線團，27日率先循小三通抵達金門展開3天2夜踩線行程，行程走訪得月樓等在地知名景點。圖／縣府提供