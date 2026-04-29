上海即日起開放居民赴金門馬祖旅遊 陸委會：會受理申請

大陸文旅部2月初宣布，將開放上海民眾到金門馬祖旅遊，上海市文旅局今天正式公告，即日起上海居民可申辦赴金門、馬祖旅遊簽注。陸委會表示，我方會依相關規定受理申請案。

上海市文旅局官網今天公告，即日起，上海居民可透過上海市、福建省具備相關資質（指具許可證）的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊（自由行），並按規定向兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。

大陸福建省相關部門今天也宣布，即日起，在福建的上海戶籍居民擬赴金門、馬祖旅遊，可憑本人有效身份證向福建省公安機關出入境管理機構申請辦理往來台灣通行證及赴金門、馬祖個人旅遊簽注或團隊旅遊簽注。

陸委會傍晚透過書面表示，我們注意到今日陸方有關部門發布關於上海居民可申辦赴金門、馬祖旅遊簽注的公告。

陸委會表示，我方小三通本就未限制中國居民身分，是對方自己限制，所以在對方正式開放後，我方會依相關規定受理申請案。

在2月初國共智庫論壇後，大陸文旅部宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。如今陸方宣布可申辦赴金馬的旅遊簽注，等同政策正式落地。