2025年天災釀損失人民幣2416億 習近平：糾正重救災輕預防傾向

中國2025年自然災害造成直接經濟損失人民幣2416億元。中共中央政治局28日就提高防災減災救災能力進行集體學習，中共總書記習近平表示，要樹立和踐行正確政績觀，糾正重發展輕安全、重救災輕預防等傾向。

央視新聞報導，中共中央政治局28日下午就提高防災減災救災能力進行第25次集體學習。習近平主持學習時強調，降低災害風險，減輕災害損失，要堅持源頭管控，將安全韌性要求貫穿國土空間規劃及各類建設規劃之中。強化工程治理，合理提高重要城市和災害多發地區關鍵基礎設施設防標準，加緊補齊相關不足。

習近平又指出，基層是抵禦自然災害的第一線，抓基層、強基礎的工作不能放鬆。要完善基層應急救援力量體系，強化應急場所建設和物資裝備保障。加大科普宣傳力度，提高全民防災避險意識和能力。

習近平強調，要認真抓好防災減災救災責任落實。各地區各有關部門要統分結合、上下聯動。「樹立和踐行正確政績觀，堅決糾正重發展輕安全、重救災輕預防等傾向」。加強教育培訓，提高各級幹部的防災減災救災能力。

據中國應急管理部官網，2025年全年中國各種自然災害造成6703.37萬人次不同程度受災，死亡失蹤763人，緊急轉移安置和需緊急生活救助362.92萬人次；倒塌房屋5.70萬間，損壞房屋70.90萬間；農作物受災面積6069.4千公頃；直接經濟損失2416.17億元。