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出席上合組織國防部長會議 陸防長董軍倡「消弭動蕩衝突土壤」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸防長董軍。（歐新社資料照）
大陸防長董軍。（歐新社資料照）

「上海合作組織成員國國防部長會議」28日在中亞國家吉爾吉斯首都比什凱克舉行，大陸國防部長董軍率團出席並發言。他表示，上合組織應作為踐行多邊主義的典範，堅定維護國際秩序，以共同發展消弭動蕩衝突土壤。

新華社，董軍表示，大陸國家主席習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為動蕩不安的世界注入寶貴的穩定性、確定性。董軍稱，上合組織作為踐行多邊主義的典範，應當堅定維護國際秩序，共同捍衛公平正義，協力推動完善安全治理，以共同發展消弭動蕩衝突土壤，為實現本次會議倡導的「可持續和平、發展和繁榮」貢獻「上合力量」。

董軍還指，站在上合組織25周年新起點，「我們應當做深防務安全合作，推動上合組織實現更加團結、更重協作、更富活力、更有作為的高質量發展。」

報導提到，會議上，各國防務部門領導表示要加強戰略溝通，推進務實合作，維護地區和平安寧。會前，吉爾吉斯總統賈帕洛夫集體會見各國防務部門領導。此次訪問，董軍亦與俄羅斯、吉爾吉斯、哈薩克、伊朗、巴基斯坦、白俄羅斯等國的防務部門領導會見會談。 

新華社 董軍 習近平

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