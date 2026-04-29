上海居民即日起 可通過上海、福建公安機關辦理赴金門馬祖簽注

大陸文旅部2月初宣布將開放上海民眾到金門馬祖旅遊，29日除了大陸福建省外，上海市也已經正式公告，即日起上海居民可向上海、福建公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。

上海市文旅局的「政務公開」欄目，29日中午發出公告，內容為：即日起，上海居民可通過上海市、福建省具備相關資質的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊，並按規定向上述兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。

稍早大陸福建省有關部門已經發布「關於上海市居民可申辦赴金門、馬祖旅遊簽注的公告」，當中提到，自2026年4月29日起，在福建的上海戶籍居居民擬赴金門、馬祖旅遊的，可憑本人有效身份證向福建省公安機關出入境管理機構申請辦理往來台灣通行證及赴金門、馬祖個人旅遊簽注或團隊旅遊簽注。

大陸方面2024年已經陸續開放福建省居民到馬祖、金門旅遊，去年有近20萬人次旅客，如今是首度擴展到上海。