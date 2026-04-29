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鄭麗文稱台灣不應陷入「在大陸跟美國選一個」 陸國台辦回應了

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華29日回應鄭麗文即將訪美的受訪談話內容，強調兩岸中國人完全有智慧解決自己的事情。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華29日回應鄭麗文即將訪美的受訪談話內容，強調兩岸中國人完全有智慧解決自己的事情。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文6月即將訪美，她於日前受訪時表示，台灣不應陷入「在大陸跟美國之間選一個」的錯誤邏輯，而對於川習會，她表示，美方若要更進一步提到「支持和平統一」，她認為美方幕僚一定會阻止川普跨出這樣的界線。對此大陸國台辦發言人陳斌華29日回應，兩岸的事是兩岸同胞的家裡的事，兩岸中國人完全有智慧，有能力解決好自己的事情。

國台辦29日上午舉行例行記者會，由新聞局長、發言人陳斌華主持。本報記者詢問，鄭麗文日前指出台灣不應陷入「在大陸跟美國之間選一個」的錯誤邏輯，真正重要的是爭取更多支持、創造更多空間，讓台灣不再只是大國博弈下的籌碼。她並表示兩岸和平必須符合美國的國家利益，她會從這個角度出發，向美方提出不一樣的路線圖，並說服美方理解。此外對於川習會，鄭表示，美方確實有些擔心川普會有出格表述。美方幕僚認為，如果美國從「不支持台獨」進一步走到「反對台獨」，就已經是很重大的一步；至於更進一步提到「支持和平統一」，她認為美方幕僚一定會阻止川普跨出這樣的界線。請問對此大陸方面有何回應？

就此，陳斌華說，兩岸同胞都是中國人，是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡的事，當然也應該由家裡人商量著辦，兩岸中國人完全有智慧，有能力解決好自己的事情，守護好建設好自己的家園。同時他也強調，台灣問題純屬中國內政，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，妥處涉台問題。」

另外，近日我方國防部已與美方簽署M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統在內的自走砲、遠程精準火力打擊系統、飛彈戰備存量補充、整合防空服務、反裝甲飛彈、大口徑彈藥共同合作生產等6項標案。陳斌華對此表示，「我們堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫」，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七公報」規定，立即停止售台武器、停止武裝台灣。

陳稱，「正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，不管買多少武器，都是螳臂當車，都改變不了台獨必然敗亡的結局。」

而針對「美台對等貿易協定」（ART）簽署後，發芽馬鈴薯將可輸台，陳斌華說，我們注意到有關報導，高度關切台灣同胞的身體健康。他指，面對美國藉該協定進行經濟霸凌、產品傾銷，民進黨當局違背台灣民眾意願，一意孤行，公然棄守食品安全底線，繼開放萊豬後，又將「毒馬鈴薯」端上台灣老百姓的餐桌，再一次把犧牲民眾的生命健康作為獻媚美國的「投名狀」，「禍台殃民，必遭反對」。

另就美國花生將零關稅輸入台灣，陳斌華也回應，如果美國農產品零關稅輸入台灣的報導屬實，勢必嚴重衝擊台灣農業發展，擠壓島內（指台灣內部）農戶生存空間。

美國 台獨 美方

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