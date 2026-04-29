旅遊團甘肅事故 陸國台辦：第一時間啟動應急機制全力救助

日前我方有旅遊團在大陸甘肅發生交通事故，導致1死12傷，大陸國台辦表示，國台辦和甘肅省各級政府第一時間啟動應急機制，全力為受傷台胞提供醫療救助，啟動旅遊意外險理賠程序，並協助家屬處理善後事宜，對不幸身亡的台胞表示哀悼。國台辦希望兩岸旅遊交流能儘快恢復，安全有序開展，並再度呼籲民進黨當局應盡快取消禁團令等不得人心的禁限措施。

針對甘肅事故，大陸國台辦發言人陳斌華29日在記者會上回應台灣媒體提問稱，陸方是否向台灣官方或是授權機構，進行正式通報？他指，眾所周知，由於民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會溝通機制早已停擺，希望民進黨當局停止在這個問題上欺騙台灣民眾。

陳斌華強調，對於台胞在甘肅發生的這起交通意外事故，國台辦和甘肅省各級政府第一時間啟動應急機制，全力為受傷台胞提供醫療救助，啟動旅遊意外險理賠程序，並協助家屬處理善後事宜。「我們對不幸身亡的台胞表示哀悼，對其家屬和受傷台胞表示慰問。我們希望兩岸旅遊交流能儘快恢復，安全有序開展。」

陳斌華指，民進黨當局應盡快取消禁團令等不得人心的禁限措施，為恢復兩岸正常旅遊交流創造有利條件。大陸方面歷來高度重視保護台胞生命財產安全，採取確實有效措施維護台胞正當權利。「過去如此，將來也會如此」。

其後有台媒追問，這一次是在甘南的風景區搭園區的電動車而發生翻覆意外，目前有沒有初步調查，是車輛故障、道路問題，還是人為操作失誤？陳斌華回應，4月24日甘肅夏河縣的涉台交通安全事故發生後，甘肅省有關方面都高度重視，全力救治受傷的台胞。目前絕大部分傷患都已經出院，擬於近期返台。台灣媒體對此也都有了很多的報導，有關方面也積極協助不幸亡故的台胞的家屬處理善後。目前家屬已經返回台灣。「關於事故的原因，有關部門正在進一步調查中，有調查結論會及時對外公布。」

隨後媒體追問台灣民眾到大陸旅遊的安全保障問題以及兩岸溝通聯繫機制。陳回應，在民進黨的禁團令、橙色警示等禁止限制措施之前，台灣同胞到大陸旅遊已經開展很多年，總體也都非常順利平順。兩岸旅遊業界一直有暢通管道，包括意外事故發生後的緊急協處管道，都卓有成效運行，得到兩岸同胞認可。