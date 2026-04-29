台灣旅行團甘肅事故 國台辦：第一時間啟動應急機制

台灣旅行團24日在甘肅搭乘遊園車發生翻車事故，造成1死12傷。中國大陸國台辦今天表示，事故發生後，國台辦與甘肅省各級政府第一時間啟動應急機制，為受傷台胞提供醫療救助，啟動旅遊意外險理賠程序，協助家屬處理處理善後。

台灣旅行團24日下午在甘肅省甘南州夏河縣甘加秘境景區搭乘遊園觀光車，其中一車發生翻覆意外，車上共13名台灣旅客，1人經搶救無效不幸死亡，12人輕傷。海基會在25日證實此事，並指在接獲通報後聯繫台北市旅行公會、蘭州台商協會，並與陸委會、內政部保持聯繫，協助辦處理後續事宜。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，媒體提問，事故發生後，這次陸方是否向台灣官方或是授權機構來進行正式通報？

中國大陸國台辦發言人陳斌華回應，由於民進黨政府拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會溝通機制早已停擺，「希望『民進黨當局』停止在這個問題上欺騙台灣民眾」。

陳斌華接著說，對於台胞在甘肅發生的這起交通意外事故，國台辦和甘肅省各級政府第一時間啟動應急機制，全力為受傷台胞提供醫療救助，啟動旅遊意外險理賠程序，協助家屬處理處理善後使用的金額。

陳斌華說，國台辦對不幸身亡的台胞表示哀悼，對其家屬和受傷台胞表示慰問。

他接著表示，希望兩岸旅遊交流能盡快恢復，安全有序開展。民進黨政府應盡快取消「禁團令」等限禁措施，為恢復兩岸正常旅遊交流創造有利條件。

陳斌華最後說，「台灣同胞是我們的家人、親人」。大陸方面歷來高度重視保護台胞生命財產安全，採取確實有效措施，維護台胞正當權利。

陸委會27日表示，對於是否解除「禁團令」，必須要在能確保國人赴陸人身自由及旅遊安全前提下開放。禁團令無法解除的主要原因在於近年中共持續增修國安法規，進一步發布「懲獨22條意見」，鼓勵舉報，嚴重威脅國人赴陸港澳人身安全。