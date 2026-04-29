快訊

4歲童15樓墜落身亡 母獨留童外出涉過失致死遭送辦

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

聽新聞
0:00 / 0:00

我交通部稱無業者申請兩岸包機 陸國台辦駁：有航空公司申請遭阻攔

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
對於交通部民航局的新聞稿，大陸國台辦發言人陳斌華29日強調民進黨政府即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理等方式加以阻攔。（記者廖士鋒／攝影）
對於交通部民航局的新聞稿，大陸國台辦發言人陳斌華29日強調民進黨政府即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理等方式加以阻攔。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸直航問題近期成為社會關注焦點，而針對我方政府開放的包機航點，我方交通部強調無任何兩岸業者提出申請，大陸國台辦29日則指控民進黨政府，即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理方式予以處理。大陸並批民進黨政府「單方面破壞協議」，將正規直航點違規改為手續繁雜的包機點。

日前，我方交通部民航局27日重申陸委會4月16日發布的五點說明，是經政府相關機關會商的共同立場，迄今沒有任何改變。迄今為止已開放15個定期航班航點、13個包機航點，後者只要有足夠需要，亦不排除改為定期航班航點。在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點，足以證明政府已充分考量兩岸航空運輸的需求。至於包機航點，從2023年3月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請。

大陸國台辦發言人陳斌華29日上午主持記者會，本報記者就上述情況提問，目前兩岸直航的問題，是否存在兩岸航空公司的需求不對稱的情況？大陸方面是否會考慮先向台灣方面正式申請使用包機航點？

就此，陳斌華回應指，兩岸空中直航協議，是兩岸本著平等互利惠及民生原則達成的重要合作安排，理應得到雙方的共同維護，切實履行。他指控民進黨當局單方面破壞協議，隨意調整航點政策，將正規定期直航點，違規改為手續繁雜、條件苛刻的包機點，甚至即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理等方式加以阻攔，人為設置民航往來壁壘。這不僅導致兩岸航空公司運營成本增加、組織難度加大，更讓廣大兩岸同胞往返變得繁瑣不便，嚴重損害業界合法權益，無異於讓兩岸空中直航開倒車。

他強調，面對市場需求和民眾呼聲，民進黨當局一方面限制航點、勸阻受理，另一方面又以航空公司不盈利、不願飛為托詞，手段卑劣，這種違背市場規律，無視契約精神，漠視民生需求的做法，恰恰說明其不是算不過經濟帳，而是只算只算政治操弄的帳，關心的也絕不是兩岸民航業發展和民眾利益，而是一黨政治私利。

公開資料顯示，目前兩岸直航定期航班通航了大陸14個城市、15個航點（包括北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州），包機部分則開放13航點（包括：瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州）。

民進黨 大陸 兩岸

延伸閱讀

【即時短評】禁團令掩目捕雀 賴政府何不提出「紅色警戒」？

相關新聞

我交通部稱無業者申請兩岸包機 陸國台辦駁：有航空公司申請遭阻攔

兩岸直航問題近期成為社會關注焦點，而針對我方政府開放的包機航點，我方交通部強調無任何兩岸業者提出申請，大陸國台辦29日則指控民進黨政府，即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理方式予以處理。大陸並批民進

大陸福建省宣布：上海戶籍民眾即日起可簽注赴金馬旅遊

大陸文旅部2月初宣布，將開放上海民眾到金門馬祖旅遊，如今已經正式公告，大陸福建省宣布，在福建的上海戶籍居民，可申請簽注赴金門馬祖，進行團隊旅遊或者自由行。

春哥侃陸／中共憂汛期與極端天氣夾擊 急啟動防範工作

4月不全是春日靜好，北京再現沙塵暴，廣東早早開始防颱風。中共領導層現在不只關注內外經濟不穩的雙重壓力，還開始擔心雙重夾擊。即今年可能遭遇的傳統汛期和將現的極端天氣。 汛期有危險，但年年如是，今年不同的

習近平：更大力度抓好經濟 推動科技自立自強、關注房地產市場

中共總書記習近平昨（28）日在中央政治局會議中定調，將「更大力度」和「更實舉措」抓好經濟工作，推動科技自立自強、產業鏈自主可控，並關注房地產市場、地方債務及資本市場信心議題。

中日釣魚台海域再爆對峙

中國大陸和日本廿七日才在聯合國安理會就東海與南海議題交鋒，中方昨日表示日本漁船進入釣魚台領海，對其採取管控並警告驅離，日方也指中國海警船連續兩天進入釣魚台周邊日本領海，雙方船艦持續對峙。

外壓升溫 習近平定調 擴大內需增信心

中共總書記習近平昨主持召開中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。在中東戰事衝擊全球能源供給下，會議強調要系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水準，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。