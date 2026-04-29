我交通部稱無業者申請兩岸包機 陸國台辦駁：有航空公司申請遭阻攔

兩岸直航問題近期成為社會關注焦點，而針對我方政府開放的包機航點，我方交通部強調無任何兩岸業者提出申請，大陸國台辦29日則指控民進黨政府，即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理方式予以處理。大陸並批民進黨政府「單方面破壞協議」，將正規直航點違規改為手續繁雜的包機點。

日前，我方交通部民航局27日重申陸委會4月16日發布的五點說明，是經政府相關機關會商的共同立場，迄今沒有任何改變。迄今為止已開放15個定期航班航點、13個包機航點，後者只要有足夠需要，亦不排除改為定期航班航點。在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點，足以證明政府已充分考量兩岸航空運輸的需求。至於包機航點，從2023年3月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請。

大陸國台辦發言人陳斌華29日上午主持記者會，本報記者就上述情況提問，目前兩岸直航的問題，是否存在兩岸航空公司的需求不對稱的情況？大陸方面是否會考慮先向台灣方面正式申請使用包機航點？

就此，陳斌華回應指，兩岸空中直航協議，是兩岸本著平等互利惠及民生原則達成的重要合作安排，理應得到雙方的共同維護，切實履行。他指控民進黨當局單方面破壞協議，隨意調整航點政策，將正規定期直航點，違規改為手續繁雜、條件苛刻的包機點，甚至即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理等方式加以阻攔，人為設置民航往來壁壘。這不僅導致兩岸航空公司運營成本增加、組織難度加大，更讓廣大兩岸同胞往返變得繁瑣不便，嚴重損害業界合法權益，無異於讓兩岸空中直航開倒車。

他強調，面對市場需求和民眾呼聲，民進黨當局一方面限制航點、勸阻受理，另一方面又以航空公司不盈利、不願飛為托詞，手段卑劣，這種違背市場規律，無視契約精神，漠視民生需求的做法，恰恰說明其不是算不過經濟帳，而是只算只算政治操弄的帳，關心的也絕不是兩岸民航業發展和民眾利益，而是一黨政治私利。

公開資料顯示，目前兩岸直航定期航班通航了大陸14個城市、15個航點（包括北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州），包機部分則開放13航點（包括：瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州）。