習近平：更大力度抓好經濟 推動科技自立自強、關注房地產市場

中共總書記習近平昨（28）日在中央政治局會議中定調，將「更大力度」和「更實舉措」抓好經濟工作，推動科技自立自強、產業鏈自主可控，並關注房地產市場、地方債務及資本市場信心議題。

大陸今年第1季GDP成長5%，落在官方設定的「4.5%至5%」全年目標區間的上限。會議認為，今年以來大陸經濟起步有力，主要指標優於預期，彰顯強大韌性和活力。同時，也面臨一些困難和挑戰，經濟持續穩中向好的基礎還需進一步鞏固。

一財網報導，招聯首席經濟學家董希淼分析，面對第1季經濟良好開局但穩固基礎仍需鞏固的局面，當前工作的重點是用好用足前期已經推出的政策，確保政策紅利充分釋放。

擴大內需方面，會議指出，要擴大優質商品和服務供給，推動消費升級。實施服務業擴能提質行動。加強水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等規劃建設。推動條件成熟的重大工程項目開工。

產業發展方面，要保持製造業合理比重。推進全國統一大市場建設，整治內捲式競爭。全面實施「人工智能+」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理。進一步深化國資國企改革。

面對中東局勢衝擊全球能源供給。本次會議特別點出，要系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水平，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。

針對防範化解重點領域風險，會議點名房地產市場、地方政府債務風險、拖欠企業帳款等問題。並要推動中小金融機構改革，穩定和增強資本市場信心。

分析認為，會議表述變化不大，政策上保持延續，後續關注外部衝擊對經濟帶來的壓力，若第2季出口增長轉負，政策支持力度有望加碼。