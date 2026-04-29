中日釣魚台海域再爆對峙

中國大陸和日本廿七日才在聯合國安理會就東海與南海議題交鋒，中方昨日表示日本漁船進入釣魚台領海，對其採取管控並警告驅離，日方也指中國海警船連續兩天進入釣魚台周邊日本領海，雙方船艦持續對峙。

新華社昨晚發布，中國海警局發言人姜略表示，四月廿八日，日本「鶴丸」號漁船非法進入釣魚台領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。他重申釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止一切侵權挑釁行徑，中國海警將持續在釣魚台海域維權執法。

日本共同社報導，日本第十一管區海上保安總部（那霸）廿八日指，廿七日駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本領海的二艘中國海警局船隻繼續留在領海內。這是中國公務船連續兩天駛入釣魚台周邊領海，也是今年第八天。第十一管區表示，兩艘船均搭載機關炮。中國海警船一邊宣揚主張，一邊試圖靠近日本漁船，日方巡邏船要求其駛離領海。在領海外側的毗連區還發現搭載機關炮的另外二艘中方船隻。包括毗連區在內，釣魚台周邊已連續一六五天發現中國公務船。

中日雙方甫因東海、南海主權議題在國際場合交鋒。日本外務副大臣國光文乃廿七日在聯合國安理會海上安全問題高級別公開辯論會表達對東海與南海局勢的關切，重申日本反對任何以武力改變現狀、妨礙航行及飛越自由的企圖。中國常駐聯合國副代表孫磊則當場駁斥，除了稱東海與南海局勢保持整體穩定，還指日本護衛艦「雷」號近日穿越台海是「蓄意挑釁」。大陸外交部發言人林劍昨還稱，日方近期在軍事安全領域危險冒進和試探，挑釁動作頻頻。