新聞分析／內外變數增 「穩增長」轉向「穩政策」

中共政治局會議公報讀來沒有太大起伏，也未就內外局勢作驚人之語，有學者認為目前大局跌宕起伏間仍在大變，建議換種讀法，去看看「三個指出、三個強調」。

有此點撥，翻開通稿，果然除一頭一尾，主要框架由「三個指出、三個強調」搭就，也即一段「會議指出」，然後一段「會議強調」，構成具體內容。

進一步看「三個指出、三個強調」，第一個指出的是堅持穩中求進工作總基調，強調用好用足宏觀政策；二是指出挖掘內需潛力，推動消費升級，強調建設現代化產業體系，保持製造業合理比重等；第三個是指出要有效防範重點領域風險，強調的是強化就業優先政策導向，加強民生建設和保安全。

今次政治局會議前，已有三分重要文件，一是去秋四中全會關於五年規畫的建議，二是十五五規畫綱要，三是三月政府工作報告。「三個指出、三個強調」基本內容均出自三分文件。

難道這次政治局會議全無新意？應該不是，新意就在中共政治局把之前定的總基調、大原則和重點任務等經重新組合，以「指出」和「強調」的新表述，為中國經濟工作重新指明方向。

理解中共領導人的用心，可理解其「指出」的意思，相近於重申、堅持，說的是不變；「強調」的意思提法沒變，但在不變中以加強力度來實現新變。

總結有三，一是中共政治局無意推新政策，或加碼政策的範圍和內容，特別是財政、金融等宏觀政策，直白說是按之前說的「擼起袖子加油幹」就好，這主要是因外部衝擊明顯加劇或內部修復不理想，得留點子彈和工具。

二是從整套「指出」和「強調」心態看，領導層已從「穩增長」轉向「穩政策」，前者思路是不斷以新政策新措施去刺激經濟，後者是眼看變局難定，政策得審慎增量，落實存量，有人說這是以應對外部衝擊為主，有機會再作政策重構。三是目前國際國內雙雙出現重大變化，但中共政治局以「也面臨一些困難和挑戰」輕輕帶過，這不是說困難不多，而是領導層認為不說更好，因不確定性太多，「增強信心」更重要。