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澳洲學者：大陸於南海續建人工島 鞏固實際控制格局

中央社／ 雪梨28日專電

澳洲西雪梨大學（Western Sydney University）國際法學者包蒂斯塔向中央社指出，隨著中國近期於西沙群島羚羊礁填海造地，顯示中國試圖再次藉由改造該區地形，鞏固對南海的實際控制。

包蒂斯塔（Lowell Bautista）27日於澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）網站發表關於中國續建人工島的相關文章。文中提到，最近中國繼續在南海建造人工島，其中羚羊礁（Antelope Reef）的建設規模，可能成為中國在該區域規模最大的軍事基地。

文中提到，雖然羚羊礁的初步工程似乎著重於後勤支援，而非直接建造軍事設施，但需注意在建造機場跑道或飛彈系統之前，大多是碼頭等基礎設施到位後才開始建造。目前如此大規模的填海造陸工程，可能是用來打造供軍機起降的跑道，以及雷達系統等基礎設施。

包蒂斯塔透過電郵回應中央社提問時指出，中國重新於南海建造人工島的行為，是該國的長期部署；他說明，中國在羚羊礁的建設，是要增強該國在南海持續駐防和執勤的能力。

包蒂斯塔提到，除了涉事各國聲索主權外，對南海局勢影響更大的，往往是涉事各國是否持續實際控制該區域。

包蒂斯塔認為，雖然中東局勢分散美國的注意力和資源調配，多少對中國在南海的戰略評估帶來影響；不過，中國在南海的舉動，始終是中國長期戰略的一部分，而非針對中東情勢的短期反應。

包蒂斯塔提醒：「雖然其他區域的危機可能會對中國的戰略環境造成影響；但中國針對南海局勢的發展，主要受該國的長期目標所驅動。」

包蒂斯塔建議，面對中國在南海的行為，區域內其他國家應該在資訊共享、海岸防衛隊協調和海上合法活動等領域上加強合作，維持區域穩定，鞏固以規範為基礎的國際秩序。

包蒂斯塔還提到，國際法的法律架構，特別是南海仲裁案中確立的原則是清晰的，但問題是如何在充滿爭議和局勢多變的南海有效執行國際法。對此，涉事各國是否持續實際控制該區域，以及是否有支持國際法的政治意願，都是國際法能否伸張的重要因素。

中央社 澳洲 南海

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