快訊

粿粿出軌王子判賠100萬 范姜彥豐吐心聲：家庭破碎非金錢能彌補

遭重判10年 台積電涉案工程師後悔發聲「因家庭醫療、經濟雙重壓力鑄下大錯」

軍購條例仍在協商階段 鄭麗文談立場：不可能通過1.25兆「死了這條心」

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸國務院公告：5月1日起對非洲「建交國」免關稅

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸將自下月起，將給予其53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。新華社
大陸將自下月起，將給予其53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。新華社

在大陸國家主席習近平先前宣布對非洲邦交國免稅措施後，大陸國務院關稅稅則委員會28日宣布，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中共建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家實施零關稅。

根據大陸國務院關稅稅則委員會官網28日消息，官方指出，為擴大高水平對外開放，推動中非共同發展，根據「關稅法」有關規定，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中共建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家實施零關稅。

官方並附上國別清單及相關稅目稅率，總共涵蓋的商品（貨品簡稱）達8949項，官方並強調具體商品範圍以「進出口稅則 （2026）」中的稅則號列對應的商品範圍為準。少數商品為配額零稅率，官方表示關稅配額產品僅將配額內關稅稅率降為零 ，配額外關稅稅率不變。

此前習近平2025年6月在長沙舉行的中非合作論壇成果落實協調人部長級會議時，向會議致賀信，宣佈將落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，為非洲最不發達國家對大陸出口提供更多便利。

對於與中共建交的33個非洲最不發達國家，大陸已自2024年12月1日起對其100%稅目產品實施零關稅。此次適用的「不屬於最不發達國家的非洲國家」共有20國，分別為：阿爾及利亞、波札那、維德角、喀麥隆、剛果（布）、象牙海岸、埃及、赤道幾內亞、加蓬、迦納、肯亞、利比亞、模里西斯、摩洛哥、納米比亞、奈及利亞、塞席爾、南非、突尼斯、辛巴威。

公開資料顯示，目前非洲唯一未與中共建交的國家，是我國友邦史瓦帝尼，至於我設代表處的索馬利蘭，並未與我建交，也未獲得國際承認。

大陸海關總署資料顯示，2025年中非貿易額達3480億美元，同比增長17.7%，其中大陸對非洲出口2250.31億美元，增長25.8%，自非洲進口1230.21億美元，增長5.4%，大陸已連續16年保持非洲第一大交易夥伴國地位。

非洲 關稅 中共 習近平

延伸閱讀

北京車展規模全球最大 陸新能源車吸引中東、歐非經銷商

Meta 收購 Manus 北京叫停 AI 領域首宗外資併購案遭喊卡案件

北京戰略收縮／道義不敵利益 陸助伊朗有難題

白宮記協晚宴突發槍擊事件 陸外交部回應了

相關新聞

安理會交鋒未歇 中日釣魚台海上對峙再起

中日27日才在聯合國安理會就東海與南海議題交鋒，中方28日表示日本漁船進入釣魚台領海，對其採取管控並警告驅離，日方也指中國海警船連續兩天進入釣魚台周邊日本領海，雙方船艦持續對峙。

大陸國務院公告：5月1日起對非洲「建交國」免關稅

在大陸國家主席習近平先前宣布對非洲邦交國免稅措施後，大陸國務院關稅稅則委員會28日宣布，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中共建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家實施零關稅。

中記者親歷白宮槍擊 躲餐桌下拍攝 新華社記者：安保虛設

美國總統川普在當地時間4月25日首次以總統身分在華府希爾頓酒店出席白宮記者協會晚宴，卻因宴會廳外傳出槍響緊急撤離。當時在現場的鳳凰衛視駐美記者發影片還原了槍擊事件經過，稱事發時全場所有人都躲在餐桌下方

面對外部挑戰 中共中央政治局強調能源安全與內循環

中共中央政治局今天召開會議，分析當前經濟形勢。會議指出，今年以來大陸經濟運行好於預期，但仍面臨困難和挑戰，強調要科技自立自強與擴大內需，並提出提升能源資源安全，以確定性發展應對不確定性。

義大利逮中國「國家級」間諜駭客 引渡至美國受審

一名知情人士透露，遭美國指控從事駭客間諜行動並被通緝的中國籍男子徐澤偉（Xu Zewei，音譯），去年7月在義大利落網，近期已從義大利被引渡到美國受審。徐男被控參與中國政府代號「鉿」（Hafnium）

陸國安部發布AI穿越短劇 暗示收回台灣「就差一點點」

大陸國家安全部近日發布一則約10分鐘的AI穿越短劇，這齣劇名為《無我》的影片，意圖激勵中共國安幹員效法當年潛台共諜犧牲小我。影片更暗示，收回台灣「就差一點點」。這則影片發布三天，觀看數已超過10萬，是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。