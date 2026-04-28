安理會交鋒未歇 中日釣魚台海上對峙再起

中日27日才在聯合國安理會就東海與南海議題交鋒，中方28日表示日本漁船進入釣魚台領海，對其採取管控並警告驅離，日方也指中國海警船連續兩天進入釣魚台周邊日本領海，雙方船艦持續對峙。

大陸官媒「新華社」28日傍晚發布消息，中國海警局新聞發言人姜略表示，4月28日，日本「鶴丸」號漁船非法進入中國釣魚島（釣魚台）領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

姜略並重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁行徑。中國海警將持續在釣魚島海域開展維權執法，維護國家主權和海洋權益。

日本「共同社」也在稍早發布日方針對此事的說法。日本第11管區海上保安總部（那霸）28日宣布，27日駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本領海的2艘中國海警局船隻繼續留在領海內。為中國公務船連續兩天駛入尖閣周邊領海，也是今年第八天。

第11管區表示，兩艘船均搭載機關炮。中國海警船一邊宣揚中方主張，一邊試圖靠近日本漁船，日方巡邏船要求其駛離領海。在領海外側的毗連區還發現了搭載機關炮的另外2艘中方船隻。包括毗連區在內，尖閣周邊已連續165天發現中國公務船。

中日雙方甫因東海、南海主權議題在國際場合交鋒。日本外務副大臣國光文乃27日在聯合國安理會海上安全問題高級別公開辯論會表達對東海與南海局勢的關切，並指東京對東海和南中國海局勢嚴重關切，重申日本反對任何以武力改變現狀、妨礙航行及飛越自由的企圖。

中國常駐聯合國副代表孫磊則當場駁斥，除了稱東海與南海局勢保持整體穩定，南海是世界上最自由的航運通道之一，還指日本護衛艦「雷」號近日穿越台灣海峽一事是「蓄意挑釁」。

大陸外交部發言人林劍還在今天下午的例行記者會上表示，日方近期在軍事安全領域危險冒進和試探，挑釁動作頻頻。日方不僅沒有深刻反省侵略的罪行，反而妄圖再行軍事擴張，國際社會對此絕不答應。