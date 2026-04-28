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哈薩克民眾聲援新疆遭判刑 人權團體：哈薩克政府聽從中國要求

中央社／ 台北28日電

美聯社報導，哈薩克法院日前將2025年11月在境內抗議中國鎮壓新疆的19名哈國人士判刑或限制自由。人權倡議團體直指，此舉代表哈薩克政府聽從中國要求所採取的最大規模壓制行動，旨在維持與中國的關係。

報導指出，這19人均為哈薩克人權組織「阿塔珠爾特志工組織」（Atajurt Kazakh Human Rights）的成員，且均為哈國公民，當時他們在鄰近中國新疆的邊界地帶，以焚燒中國國旗與中國國家主席習近平肖像的方式表達抗議，並要求中國釋放1名去年在新疆被拘留的哈薩克公民。

上述19人中，11人日前被哈薩克法院依煽動對立罪名判處5年徒刑，其餘8人則被限制行動自由。

人權觀察組織（Human Rights Watch）中國問題研究員尤魯永（Yalkun Uluyol）直指，哈薩克此舉「是史無前例的」，這代表哈薩克願意犧牲本國人民的自由，以維持與中國的良好關係。

在哈薩克，新疆長期以來一直是敏感議題，理由是哈國的貿易高度仰賴中國。尤魯永表示，哈薩克政府在收到中國駐阿拉木圖（Almaty）領事館發出的外交照會後，就針對上述抗議者展開刑事調查。

根據美聯社取得的中方外交照會，中方指哈薩克倡議人士的抗議活動，是「對中華人民共和國國家尊嚴的公然挑釁，也是對中國共產黨和中國領導人的侮辱」。而中國外交部事後宣稱，哈薩克是「熟悉中國治疆政策的友好鄰國」。

報導提到，「阿塔珠爾特志工組織」長期面臨哈薩克政府的壓力，但仍獲得一定程度的寬容，因為哈國政府深知，哈薩克民眾對於出生在中國新疆的哈薩克同族人，抱有廣泛的同情心。

但尤魯永表示，這種情況似乎已經改變，因為哈薩克已進一步向中國靠攏，哈國政府對這些抗議中國民族政策團體的容忍度已經降低；而「阿塔珠爾特志工組織」創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）對此事表示，這些逮捕行動將對該組織聲援拘留於新疆人士的工作，產生廣泛影響。

中方 習近平 新疆

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