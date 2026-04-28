快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸外交部駐港特派員：中美就川普訪中保持溝通

中央社／ 香港28日電

港媒報導，中國外交部駐港特派員崔建春今天說，目前中美雙方就美國總統川普訪中保持溝通，有信心在兩國元首指引下，「兩國穩定及可持續的關係可進一步推動在港美國商界的信心」，確保他們在中國大陸及香港的長期運作，加深中美互惠雙贏的合作。

明報網站報導，崔建春在香港美國商會論壇上致辭時，作上述表示。

崔建春並說，在「十五五」規畫下，會繼續推動香港「十大中心」及加速北部都會區發展。而今年初香港新股集資創下全球第一，香港進入「最好的發展時期」。

他也提及，目前有超過1400家美國企業在港、8000名美國公民在港生活及工作，每年也有大量美國公司及人員來港經商和旅遊，都是對香港「信心的一票」。

據報導，美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh）也出席了論壇。她在致辭時說，自己和領事館堅持對外接觸（engagement），維持香港對美國的公平及對等市場准入。而香港歷史上一直是進行建設性對話的地方，世界上很多人希望這點會繼續，包括她在內。

伊珠麗說，香港經歷改變，同時美國的政策也在演變，「會在公平平等及對等原則下處理對華關係」。

報導表示，這是崔建春與伊珠麗首次出現在同一場合，兩人曾短暫面對面交流。

美國 大陸 川普

延伸閱讀

謝鋒以茶為喻：中美相交需耐心 龍永圖：兩國實力已接近

中國「十五五」規劃 港府提點商界關注兩大主線

北京戰略收縮／中東變局 北京優先維護中美關係

港7大生活展匯聚全球5600家展商 中東買家爭尋商機

相關新聞

陸國安部發布AI穿越短劇 暗示收回台灣「就差一點點」

大陸國家安全部近日發布一則約10分鐘的AI穿越短劇，這齣劇名為《無我》的影片，意圖激勵中共國安幹員效法當年潛台共諜犧牲小我。影片更暗示，收回台灣「就差一點點」。這則影片發布三天，觀看數已超過10萬，是

中記者親歷白宮槍擊 躲餐桌下拍攝 新華社記者：安保虛設

美國總統川普在當地時間4月25日首次以總統身分在華府希爾頓酒店出席白宮記者協會晚宴，卻因宴會廳外傳出槍響緊急撤離。當時在現場的鳳凰衛視駐美記者發影片還原了槍擊事件經過，稱事發時全場所有人都躲在餐桌下方

面對外部挑戰 中共中央政治局強調能源安全與內循環

中共中央政治局今天召開會議，分析當前經濟形勢。會議指出，今年以來大陸經濟運行好於預期，但仍面臨困難和挑戰，強調要科技自立自強與擴大內需，並提出提升能源資源安全，以確定性發展應對不確定性。

義大利逮中國「國家級」間諜駭客 引渡至美國受審

一名知情人士透露，遭美國指控從事駭客間諜行動並被通緝的中國籍男子徐澤偉（Xu Zewei，音譯），去年7月在義大利落網，近期已從義大利被引渡到美國受審。徐男被控參與中國政府代號「鉿」（Hafnium）

巴基斯坦總統赴湖南 冒雨向毛澤東銅像獻花

巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）應邀於4月25日至5月1日訪問大陸，並在27日下午到訪湖南韶山，向已故中共領導人毛澤東銅像敬獻花籃。

陸配直播遭攻擊 高虹安曝開放空間參觀畫面「門禁2021年已制定」

知名中國直播主「台灣小妖」在中國版抖音直播參觀新竹市政府遭外界攻擊，新竹市長高虹安也在臉書貼出監視器畫面還原真相，強調一位陸配來到市府「開放空間」參觀，從進門到離開只有短短8分鐘，但是卻被上綱成國安疑

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。