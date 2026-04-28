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大陸外交部駐港特派員：中美就川普訪中保持溝通
港媒報導，中國外交部駐港特派員崔建春今天說，目前中美雙方就美國總統川普訪中保持溝通，有信心在兩國元首指引下，「兩國穩定及可持續的關係可進一步推動在港美國商界的信心」，確保他們在中國大陸及香港的長期運作，加深中美互惠雙贏的合作。
明報網站報導，崔建春在香港美國商會論壇上致辭時，作上述表示。
崔建春並說，在「十五五」規畫下，會繼續推動香港「十大中心」及加速北部都會區發展。而今年初香港新股集資創下全球第一，香港進入「最好的發展時期」。
他也提及，目前有超過1400家美國企業在港、8000名美國公民在港生活及工作，每年也有大量美國公司及人員來港經商和旅遊，都是對香港「信心的一票」。
據報導，美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh）也出席了論壇。她在致辭時說，自己和領事館堅持對外接觸（engagement），維持香港對美國的公平及對等市場准入。而香港歷史上一直是進行建設性對話的地方，世界上很多人希望這點會繼續，包括她在內。
伊珠麗說，香港經歷改變，同時美國的政策也在演變，「會在公平平等及對等原則下處理對華關係」。
報導表示，這是崔建春與伊珠麗首次出現在同一場合，兩人曾短暫面對面交流。
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