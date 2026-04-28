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中共中央政治局召開會議 研究經濟形勢強調增強信心

中央社／ 北京28日電

中共中央政治局今天召開會議，由中共總書記習近平主持會議，會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，強調要增強信心，並指會議研究了其他事項。

新華社報導，會議認為，中國經濟起步有力，主要指標好於預期，同時也面臨一些困難和挑戰，經濟持續穩中向好的基礎還需進一步鞏固。「要增強信心，以更大力度和更實舉措抓好經濟工作」。

會議表示，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，堅定不移深化改革開放，推動科技自立自強、產業鏈自主可控，精準有效實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，努力實現「十五五」良好開局。

會議強調，要用好用足宏觀政策。持續優化財政支出結構，兜牢基層「三保」底線。增強貨幣政策前瞻性靈活性針對性，保持流動性充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。做好宏觀政策取向一致性評估。

會議表示，要深入挖掘內需潛力。擴大優質商品和服務供給，推動消費升級。深入實施服務業擴能提質行動。加強水網、新型電網、算力網、新一代通訊網、城市地下管網、物流網等規劃建設。推動條件成熟的重大工程項目開工。

會議強調，要加快建設現代化產業體系，保持製造業合理比重。縱深推進全國統一大市場建設，深入整治「內捲式」競爭。全面實施「人工智能（慧）+」行動，發展智慧經濟新形態，完善人工智慧治理。進一步深化國資國企改革。系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水平，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。

會議指出，要有效防範化解重點領域風險。努力穩定房地產市場，扎實推進城市更新。有序化解地方政府債務風險，著力解決拖欠企業帳款問題。推動中小金融機構改革，穩定和增強資本市場信心。

會議強調，要強化就業優先政策導向，加強教育、醫療、托育等民生建設。抓好農業生產，穩定生豬等農產品價格。完善常態化幫扶機制，確保不發生規模性返貧致貧。做好安全生產、防災減災、食品藥品安全等工作。要深入開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，把學習教育的成效轉化為推動高質量發展的實效。

中共 習近平 新華社

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